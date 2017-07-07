Как правильно обрезать розы в саду?

Регулярная обрезка роз – залог их пышного цветения и хорошего роста новых побегов. Однако очень важно проводить ее правильно. Иначе можно погубить растение. Мы расскажем, как этого не допустить.

Существуют несколько видов (степеней) обрезки. Они зависят от сезона, группы, к которой принадлежит роза, и высоты побегов растения.

Короткая (низкая), или сильная, обрезка роз

Применяется весной (после снятия зимнего укрытия) для чайно-гибридных, полиантовых и роз флорибунда. А еще такую обрезку проводят во время посадки новых саженцев.

При сильной обрезке оставляют 1/3 часть побегов, при этом стебли укорачивают на уровне 3-4 почки от основания куста.

Средняя, или умеренная, обрезка роз

Подходит для различных среднерослых видов роз и применяется в основном после окончания цветения. Побеги укорачивают на уровне 5-7 почек от основания и таким образом формируют куст.

Длинная (высокая), или слабая, обрезка роз

Рекомендуется для сильнорастущих плетистых и высокорослых чайно-гибридных роз. При этом побеги укорачивают незначительно: на уровне 8-15 почек от основания куста. Длинную обрезку проводят при весенней посадке саженцев.

Кроме того, существует комбинированная обрезка – когда побеги одного растения укорачивают в разной степени. С помощью такой обрезки формируют кусты некоторых сортов роз флорибунда. Это позволяет придать растениям изящную форму.

А также санитарная обрезка, которая проводится на протяжении всего вегетационного периода в целях профилактики заболеваний. При этом удаляют пораженные, сухие, подмерзшие и слабые побеги, стебли укорачивают до здоровой (зеленой) ткани.

Не жалейте розы! Из поврежденной (коричневой) и сухой ветки все равно ничего не вырастет

Весенняя обрезка роз

Перед весенней обрезкой с растений снимают зимнее укрытие, убирают мусор, все старые листья и отгребают мульчу. Затем розы обрезают, когда устанавливается теплая погода, почки набухают, но побеги еще не трогаются в рост. В это время проводят санитарную обрезку.

Если куст слишком загущен, его прореживают и оставляют 4-5 крепких, здоровых стеблей. При этом важно, чтобы все срезы выполнялись острым секатором, который минимально травмирует растение. Кроме того, все побеги срезают под углом 45 градусов, отступая от почки вверх примерно 5 мм.

Весной рекомендуется обрезать розы любого вида, так как в это время важно удалить все старые и сухие побеги, чтобы растение не тратило на них свои силы, а стремилось нарастить новые.

Кроме того, при весенней обрезке кусту придают желаемую форму и обрезают побеги для стимулирования цветения.

Весной побеги обрезают до здоровой ткани

Летняя обрезка роз

Летом продолжают санитарную и формирующую обрезку кустов: удаляют дикую поросль, засохшие ветки и увядшие цветки, обрезая стебель до первого пятилистника и здоровой почки. Розы старше 3 лет в августе нередко наращивают слишком много молодых побегов, которые загущают куст и создают внутри него тень. Это может привести к развитию грибковых заболеваний, поэтому в течение лета от лишних побегов нужно избавляться.

Обрезка роз после цветения

Это очень важная летняя обрезка, поэтому о ней стоит сказать отдельно. Удаление увядших соцветий позволяет розам продлить цветение и не тратить силы на образование плодов.

На розах, у которых на одном стебле образуется несколько бутонов (флорибунды, плетистые клаймберы, шрабы), обрезают всю кисть над верхним пятилистником.

У чайно-гибридных роз, которые дают на стебле только один цветок, увядшие бутоны обрезают по-другому. В первой половине лета побег обрезают так, чтобы на нем осталось только 3-4 листа над уровнем почвы. Это поспособствует быстрому росту новых побегов, идущих от корней.

В первой половине лета так же можно обрезать соцветия роз флорибунда.

А во второй половине лета следует удалять только сами увядшие цветки.

У плетистых рамблеров (которые цветут на побегах второго года) после окончания цветения удаляют кисти до первого листа. Это поспособствует ветвлению побегов, на которых в следующем году распустятся цветки.

Обрезка роз осенью

Розы, выращиваемые в мягком климате без зимнего укрытия, в обрезке на зиму не нуждаются. А с укрывных роз поздней осенью (примерно в октябре, до заморозков) удаляют все невызревшие побеги и укорачивают стебли под высоту укрывного материала.

Общие правила обрезки роз

В любое время года важно обрезать стебли роз правильно. Косой срез должен располагаться примерно на 5 мм выше почки.

Схема, как правильно делать срезы на побегах роз

Если вы хотите получить раскидистый куст розы, обрезайте ветви над почкой, которая находится на наружной стороне. Тогда новый побег будет расти не в центр куста, а наружу. А если нужно вырастить прямостоячий куст с вертикальными побегами, обрезку производите на почку, которая расположена на внутренней стороне стебля.

Кроме того, необходимо учитывать возраст кустов. Так, у однолетних растений побег срезают примерно наполовину.

На второй год на каждой ветке образуется по 2-3 побега восстановления, которые вырастают из корневой шейки. Их ни в коем случае нельзя вырезать до основания, поскольку именно они обеспечивают растениям пышное цветение и долголетие. Так, двухлетние побеги укорачивают на 2-3 глазка от основания, а однолетние – над верхней хорошо сформированной почкой, расположенной ниже отцветших бутонов.

У взрослых роз (начиная с трехлетнего возраста) полностью удаляют все мертвые и ослабленные ветки и короткие побеги, выросшие после обрезки предыдущего года. Кроме того, для образования хороших цветков следует вырезать все боковые побеги любой толщины, растущие в направлении центра куста.

Обрезка чайно-гибридных роз

Кусты чайно-гибридных роз обрезают в форме шара. У этих растений бутоны образуются на отростках текущего года, поэтому их сильно укорачивают. На молодых кустах оставляют по 2-4 почки на расстоянии 15 см от уровня земли, а на взрослых – 4-6 почек на расстоянии около 20 см. На боковых побегах оставляют тоже по 2-4 почки.

Схема обрезки чайно-гибридных роз

Кроме того, из центра куста удаляют внутренние стебли, которые способствуют загущению.

Обрезку чайно-гибридных роз проводят каждый год

Обрезка роз флорибунда

Розам из группы флорибунда тоже нужна сильная (короткая) обрезка, иначе вырастет объемный куст со слабыми стеблями и мелкими цветками. Но чтобы при сильной обрезке растение быстро не истощалось, применяют особый метод: одни стебли делают короткими, чтобы получить раннее цветение, а однолетние прикорневые побеги обрезают только на 1/3 длины.





Схема обрезки роз флорибунда

На молодых боковых ветках оставляют по 2-3 почки, а на старых – по 3-5 почек. При этом старые стебли, растущие в середине куста, полностью вырезают.

У роз флорибунда на протяжении всего вегетационного периода, вплоть до укрытия на зиму, через каждые 10-12 дней вырезают поросль

Обрезка плетистых роз

Плетистые, крупноцветные и мощные пряморастущие розы осенью обрезают минимально. Их стебли обвязывают веревкой, пригибают к земле и после этого укрывают. А основная обрезка проводится весной.

После снятия укрытия стебли укорачивают так, чтобы придать кусту красивую форму, на боковых побегах оставляют по 2-4 почки. А летом у таких роз увядшие цветки обрезают до первого листа.

Схема обрезки плетистой розы

Обрезка полиантовых роз

Полиантовые розы тоже преимущественно обрезают весной (обычно в апреле), а осенью удаляют только поврежденные и слабые ветки. Ранней весной сильные побеги укорачивают на 1/3 длины, отмершие, слабые и больные ветки вырезают полностью. Из центра куста удаляют загущающие побеги.

Схема обрезки полиантовых роз

Обрезка почвопокровных роз

У почвопокровных роз осенью обрезают цветущие побеги, слабые ветви и больные приросты, оставляют сильные молодые прикорневые ветви, выросшие в этом году, но при этом их немного укорачивают. Боковые побеги обрезают на 2-3 почки до 10-15 см от их основания. Длинные стебли пригибают к земле, закрепляют с помощью шпилек и укрывают. Весной вырезают подмерзшие и сломанные ветки.

Схема обрезки почвопокровных роз

Штамбовые розы сильно обрезают перед посадкой. А в остальной период обрезку производят в зависимости от сорта привитой на штамб розы.

Обрезайте розы правильно – и розарий каждый год будет восхищать вас великолепными цветами.