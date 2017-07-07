Как правильно обрезать розы в саду?
Регулярная обрезка роз – залог их пышного цветения и хорошего роста новых побегов. Однако очень важно проводить ее правильно. Иначе можно погубить растение. Мы расскажем, как этого не допустить.
Существуют несколько видов (степеней) обрезки. Они зависят от сезона, группы, к которой принадлежит роза, и высоты побегов растения.
Короткая (низкая), или сильная, обрезка роз
Применяется весной (после снятия зимнего укрытия) для чайно-гибридных, полиантовых и роз флорибунда. А еще такую обрезку проводят во время посадки новых саженцев.
При сильной обрезке оставляют 1/3 часть побегов, при этом стебли укорачивают на уровне 3-4 почки от основания куста.
Средняя, или умеренная, обрезка роз
Подходит для различных среднерослых видов роз и применяется в основном после окончания цветения. Побеги укорачивают на уровне 5-7 почек от основания и таким образом формируют куст.
Длинная (высокая), или слабая, обрезка роз
Рекомендуется для сильнорастущих плетистых и высокорослых чайно-гибридных роз. При этом побеги укорачивают незначительно: на уровне 8-15 почек от основания куста. Длинную обрезку проводят при весенней посадке саженцев.
Кроме того, существует комбинированная обрезка – когда побеги одного растения укорачивают в разной степени. С помощью такой обрезки формируют кусты некоторых сортов роз флорибунда. Это позволяет придать растениям изящную форму.
А также санитарная обрезка, которая проводится на протяжении всего вегетационного периода в целях профилактики заболеваний. При этом удаляют пораженные, сухие, подмерзшие и слабые побеги, стебли укорачивают до здоровой (зеленой) ткани.
Весенняя обрезка роз
Перед весенней обрезкой с растений снимают зимнее укрытие, убирают мусор, все старые листья и отгребают мульчу. Затем розы обрезают, когда устанавливается теплая погода, почки набухают, но побеги еще не трогаются в рост. В это время проводят санитарную обрезку.
Если куст слишком загущен, его прореживают и оставляют 4-5 крепких, здоровых стеблей. При этом важно, чтобы все срезы выполнялись острым секатором, который минимально травмирует растение. Кроме того, все побеги срезают под углом 45 градусов, отступая от почки вверх примерно 5 мм.
Весной рекомендуется обрезать розы любого вида, так как в это время важно удалить все старые и сухие побеги, чтобы растение не тратило на них свои силы, а стремилось нарастить новые.
Кроме того, при весенней обрезке кусту придают желаемую форму и обрезают побеги для стимулирования цветения.
Летняя обрезка роз
Летом продолжают санитарную и формирующую обрезку кустов: удаляют дикую поросль, засохшие ветки и увядшие цветки, обрезая стебель до первого пятилистника и здоровой почки. Розы старше 3 лет в августе нередко наращивают слишком много молодых побегов, которые загущают куст и создают внутри него тень. Это может привести к развитию грибковых заболеваний, поэтому в течение лета от лишних побегов нужно избавляться.
Обрезка роз после цветения
Это очень важная летняя обрезка, поэтому о ней стоит сказать отдельно. Удаление увядших соцветий позволяет розам продлить цветение и не тратить силы на образование плодов.
На розах, у которых на одном стебле образуется несколько бутонов (флорибунды, плетистые клаймберы, шрабы), обрезают всю кисть над верхним пятилистником.
У чайно-гибридных роз, которые дают на стебле только один цветок, увядшие бутоны обрезают по-другому. В первой половине лета побег обрезают так, чтобы на нем осталось только 3-4 листа над уровнем почвы. Это поспособствует быстрому росту новых побегов, идущих от корней.
В первой половине лета так же можно обрезать соцветия роз флорибунда.
А во второй половине лета следует удалять только сами увядшие цветки.
У плетистых рамблеров (которые цветут на побегах второго года) после окончания цветения удаляют кисти до первого листа. Это поспособствует ветвлению побегов, на которых в следующем году распустятся цветки.
Обрезка роз осенью
Розы, выращиваемые в мягком климате без зимнего укрытия, в обрезке на зиму не нуждаются. А с укрывных роз поздней осенью (примерно в октябре, до заморозков) удаляют все невызревшие побеги и укорачивают стебли под высоту укрывного материала.
Общие правила обрезки роз
В любое время года важно обрезать стебли роз правильно. Косой срез должен располагаться примерно на 5 мм выше почки.
Если вы хотите получить раскидистый куст розы, обрезайте ветви над почкой, которая находится на наружной стороне. Тогда новый побег будет расти не в центр куста, а наружу. А если нужно вырастить прямостоячий куст с вертикальными побегами, обрезку производите на почку, которая расположена на внутренней стороне стебля.
Кроме того, необходимо учитывать возраст кустов. Так, у однолетних растений побег срезают примерно наполовину.
На второй год на каждой ветке образуется по 2-3 побега восстановления, которые вырастают из корневой шейки. Их ни в коем случае нельзя вырезать до основания, поскольку именно они обеспечивают растениям пышное цветение и долголетие. Так, двухлетние побеги укорачивают на 2-3 глазка от основания, а однолетние – над верхней хорошо сформированной почкой, расположенной ниже отцветших бутонов.
У взрослых роз (начиная с трехлетнего возраста) полностью удаляют все мертвые и ослабленные ветки и короткие побеги, выросшие после обрезки предыдущего года. Кроме того, для образования хороших цветков следует вырезать все боковые побеги любой толщины, растущие в направлении центра куста.
Обрезка чайно-гибридных роз
Кусты чайно-гибридных роз обрезают в форме шара. У этих растений бутоны образуются на отростках текущего года, поэтому их сильно укорачивают. На молодых кустах оставляют по 2-4 почки на расстоянии 15 см от уровня земли, а на взрослых – 4-6 почек на расстоянии около 20 см. На боковых побегах оставляют тоже по 2-4 почки.
Кроме того, из центра куста удаляют внутренние стебли, которые способствуют загущению.
Обрезка роз флорибунда
Розам из группы флорибунда тоже нужна сильная (короткая) обрезка, иначе вырастет объемный куст со слабыми стеблями и мелкими цветками. Но чтобы при сильной обрезке растение быстро не истощалось, применяют особый метод: одни стебли делают короткими, чтобы получить раннее цветение, а однолетние прикорневые побеги обрезают только на 1/3 длины.
На молодых боковых ветках оставляют по 2-3 почки, а на старых – по 3-5 почек. При этом старые стебли, растущие в середине куста, полностью вырезают.
Обрезка плетистых роз
Плетистые, крупноцветные и мощные пряморастущие розы осенью обрезают минимально. Их стебли обвязывают веревкой, пригибают к земле и после этого укрывают. А основная обрезка проводится весной.
После снятия укрытия стебли укорачивают так, чтобы придать кусту красивую форму, на боковых побегах оставляют по 2-4 почки. А летом у таких роз увядшие цветки обрезают до первого листа.
Обрезка полиантовых роз
Полиантовые розы тоже преимущественно обрезают весной (обычно в апреле), а осенью удаляют только поврежденные и слабые ветки. Ранней весной сильные побеги укорачивают на 1/3 длины, отмершие, слабые и больные ветки вырезают полностью. Из центра куста удаляют загущающие побеги.
Обрезка почвопокровных роз
У почвопокровных роз осенью обрезают цветущие побеги, слабые ветви и больные приросты, оставляют сильные молодые прикорневые ветви, выросшие в этом году, но при этом их немного укорачивают. Боковые побеги обрезают на 2-3 почки до 10-15 см от их основания. Длинные стебли пригибают к земле, закрепляют с помощью шпилек и укрывают. Весной вырезают подмерзшие и сломанные ветки.
Штамбовые розы сильно обрезают перед посадкой. А в остальной период обрезку производят в зависимости от сорта привитой на штамб розы.
Обрезайте розы правильно – и розарий каждый год будет восхищать вас великолепными цветами.