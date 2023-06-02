Чем подкормить огурцы во время цветения и плодоношения, чтобы увеличить урожай

Среди множества средств и способов подкормки легко растеряться. Мы поможем вам составить план подкормок для каждого конкретного случая.

Любите выращивать огурцы и хотите получить крупные и хрустящие овощи? Тогда стоит задуматься, чем подкормить огурцы, чтобы был высокий урожай. Это растение нуждается в питании, но не в таких больших количествах, как думают некоторые огородники. Огурец берет не так много питательных веществ из почвы, т.к. у его корневой системы всасывающая способность развита довольно слабо. Все, что ему нужно, – влажная и теплая земля, которую можно разогреть весной, внеся немного навоза, а также несколько подкормок в самые важные периоды развития.

Подкормка огурцов удобрениями – процесс нелегкий и в чем-то даже творческий. Ведь можно не просто покупать магазинные стимуляторы, а готовить питательные смеси с безопасным составом. Эффект будет потрясающим, и есть такие зеленцы можно будет смело, не боясь отравления. Кроме того, регулярное питание растений повысит их иммунитет и большинство заболеваний и вредителей обойдут огуречник стороной.

Для подкормок используют органические и минеральные удобрения. Корневые подкормки чередуют с опрыскиваниями – так растения получают все необходимые им питательные вещества. Часто на вид подкормки влияют погодные условия, например, в теплое лето хорошо проводить поливы, потому что в это время корневая система огурца быстро впитывает вещества из почвы. В пасмурную погоду полезнее применять опрыскивания. Некоторые различия в проведении процедуры существуют для тепличных культур и огурцов, высаженных в открытый грунт.

Перед корневыми подкормками полейте огурцы чистой водой, чтобы корни не получили ожог.

Как часто надо подкармливать огурцы

Обычно за сезон проводят 4 подкормки:

Через две недели после высадки рассады в открытый грунт или теплицу либо в фазе 4-5 настоящих листьев. Во время бутонизации. Во время цветения. Во время плодоношения.

Если растения выращиваются на очень бедной почве или плодоношение резко снижается, можно провести пятую, внеплановую подкормку.

Также проводят дополнительные подкормки при наличии определенных проблем, например, когда желтеют или бледнеют листья, плоды не набирают массу либо хочется простимулировать растения к обильному плодоношению.

При выборе вида и дозы удобрений нужно учитывать внешнее состояние растений, состав грунта, погодные условия.

Подкормка огурцов в открытом грунте или теплице во время цветения

Период цветения самый ответственный, ведь от него зависит, будут ли кусты покрыты крепкими плодами. Чтобы количество и качество урожая были на высоте, начните подкормку огурцов органикой: настоем птичьего помета (1:15, настаивать 3-5 дней) или раствором коровяка (0,3-0,5 л на 10 л воды). На одно растение потребуется около 1 л готового препарата.

В период образования завязей растениям не хватает калия и кальция. Исправить ситуацию поможет подкормка золой.

Как подкормить огурцы золой

Зола содержит множество полезных минералов, но лучше использовать ее на кислых почвах, т.к. она обладает свойством защелачивания.

Подкормку золой можно проводить корневым и внекорневым способом. Для процедуры приготовьте такой настой: заполните ведро золой на треть, залейте горячей водой и поставьте в темное место. Спустя два дня настой перемешайте и процедите. Под каждое растение вылейте по 0,5 л препарата и повторите процедуру через 10 дней. Вы заметите, что огурцы начнут цвести намного лучше!

Внекорневая подкормка золой больше подойдет для огурцов в открытом грунте. Всего нужно провести около трех опрыскиваний, при этом листья должны быть полностью покрыты жидкостью.

Зольные подкормки нельзя совмещать с азотными.

Также эффективна в данный период внекорневая подкормка огурцов борной кислотой и марганцовкой. Рецепт такой: растворите в 10 л воды 5 г борной кислоты и 10 кристаллов марганцовки. Можно также добавить сахар (50 г), чтобы привлечь насекомых-опылителей.

Чтобы завязи были крепкими, опрыскайте огурцы суперфосфатом – 35 г на 10 л воды. Перед использованием настой аккуратно слейте с осадка.

В парниках и теплицах опрыскивания можете проводить в любую погоду, но не забывайте защищать растения от солнца и следить за количеством удобрений, т.к. в условиях закрытого грунта превышение нормы может быть пагубным для будущего урожая. Лучшее время для внекорневой подкормки огурцов в открытом грунте: утро или вечер. Если день пасмурный можно провести опрыскивание и после обеда. Растениям нужно не менее 2 часов на впитывание препарата, поэтому важно, чтобы в этот период была сухая и безветренная погода.

Чем подкормить огурцы в теплице во время плодоношения

Подкормка огурцов после цветения направлена на правильное формирование плодов. Во время плодоношения растения берут из почвы максимум питательных веществ, и если чего-то не хватает, огурцы вырастут маленькими и не очень вкусными. Избежать проблемы легко, если провести своевременную подкормку.

Первая корневая подкормка огурцов в теплице может быть такой: 1 ст.л. нитрофоски на 10 л воды. Через две недели приготовьте настой коровяка (0,5 л на 10 л воды). Можно добавить в него 1 ст.л. сульфата калия, который помогает быстрее распределить питательные вещества по всему растению, делает корни крепкими, а листья – крупными и здоровыми.

Также укрепить иммунитет растений и запустить активное плодоношение поможет травяной настой. Положите в ведро измельченную полынь, клевер, окопник, мятлик, крапиву и другие травы, залейте теплой водой и настаивайте 3 дня. Отфильтруйте настой и разведите 1 л в ведре воды. Этого хватит для полива 4-5 кустов.

Чем подкормить огурцы в открытом грунте в начале плодоношения

Опрыскайте кусты мочевиной (50 г на 10 л воды) или полейте травяным настоем (1:5), о котором мы рассказали выше. В период плодоношения не лишней будет корневая подкормка калийной селитрой (25 г на 15 л воды). Это вещество ускорит формирование плодов, а зеленая масса при этом не будет сильно нарастать.

А если хотите еще и защитить растения от болезней, вам будет интересно, как подкормить огурцы йодом. Для этого просто добавьте в 10 л воды 30-40 капель йода и 1 л сыворотки. Тщательно перемешайте смесь и опрыскивайте посадки с интервалом в 3 недели до начала уборки урожая.

Бледные огурцы – чем подкормить, чтобы сберечь урожай

Если у кустов листья стали бледными, возможно, это нехватка азота и нужна срочная подкормка огурцов мочевиной – 2 ст.л. на 10 л воды (опрыскивание). Процедуру важно провести, пока поражены только нижние листья. Когда бледность перейдет на верхние части растений, начнется их отмирание, и есть риск потерять часть урожая.

Обнаружили светлые листья у огурцов и думаете, чем их подкормить? Попробуйте добавить в рацион растений органику, например, настой коровяка (1:10), и полейте кусты под корень

Если побелели плоды огурца, растение испытывает недостаток калия, поэтому внесите в почву 15 г сульфата калия на 1 кв.м.

Если растения выглядят больными, не переусердствуйте с подкормками, иначе избыток минералов и органики нанесет им еще больший вред.

Чем подкормить огурцы, если желтеют листья

Пожелтение листьев – сигнал, что огурцам не хватает питания. В данной ситуации поможет такой народный рецепт: разведите 2 л кефира или прокисшего молока в ведре воды и равномерно опрыскайте пораженные части. Если желтизна передалась плодам, срочно внесите мочевину из расчета 1 ст.л. на 10 л воды. Также в раствор можно добавить 20 капель йода.

Прежде чем удобрять растения, исключите такие частые заболевания огурцов, как фузариозное увядание и ложную мучнистую росу, которые также проявляются пожелтением листьев.

Не менее популярна подкормка огурцов нашатырным спиртом. Для опрыскивания разведите 1 ч.л. нашатырного спирта в ведре воды. Растения будут очень благодарны!

Чем подкормить огурцы, чтобы не желтели

Спасти растения от желтизны может подкормка огурцов настоем крапивы. Ведро заполните на треть нарезанной крапивой, залейте горячей водой и настаивайте, пока смесь не перестанет бродить. Затем процедите. Для полива растений 1 л настоя разведите в 10 л воды. Норма на каждый куст – 1 л готового препарата.

Если хотите избежать пожелтения листьев, выручит также подкормка огурцов хлебным настоем. Ее рецепт очень простой, можно даже использовать хлеб, который уже засох. Наполните ведро водой и положите в него буханку. Утром разомните хлеб, перемешайте подкормку, процедите и добавьте в нее 30 капель йода. 1 л смеси разведите в 10 л воды и полейте каждый куст.

Самый простой способ предотвращения желтизны на листьях – полить огурцы пищевой содой (1 ст.л. на ведро воды). За сезон достаточно трех поливов (в начале и конце июля, в середине августа). Также такая процедура убережет кусты от мучнистой росы.

Чем подкормить огурцы, чтобы были толстенькие

Когда огурцы плохо растут, чем подкормить – вопрос не праздный, особенно если хочется получить упитанные экземпляры. В этом случае можно подкормить огурцы дрожжами. Такой препарат легко приготовить и применять. Растворите 1 ст.л. сухих дрожжей (10 г) в 10 л теплой воды, добавьте 2 ст.л. сахара и настаивайте в течение 3 дней. Перед процедурой 1 л смеси разбавьте в 10 л воды и внесите под каждый куст по 0,5 л подкормки.

Подкормка огурцов дрожжами требует хорошо прогретой почвы, чтобы запустить процесс размножения грибков. Предварительно растения следует полить чистой водой. Слишком часто такое средство применять нельзя, достаточно 2-3 раз за сезон.

Теперь вы знаете, чем можно подкормить огурцы, и сможете приготовить самые разные виды удобрений из доступных компонентов.