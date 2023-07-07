Пятна на листьях огурцов – из-за чего появляются, что делать и чем лечить

Рассказываем, почему на листьях огурцов появились белые, желтые или коричневые пятна, с фото, описанием проблемы и мерами борьбы.

Появление пятен на листьях огурцов в теплице или открытом грунте – это не всегда повод ставить крест на урожае. Часто достаточно всего лишь скорректировать режим полива и подкормок. Но иногда это свидетельствует о более серьезных проблемах. Каких именно?

Желтые пятна на листьях огурцов

Причин того, что на листьях огурцов появились желтые пятна, может быть несколько. Это и капризы погоды, и нехватка питательных веществ, и какое-то из заболеваний.

Дефицит питательных элементов

Симптомы: Как правило, первыми желтеют и отсыхают нижние листья. Иногда пятна появляются в районе прожилок.

Меры борьбы: Подкормить огурцы комплексным минеральным удобрением. Если пожелтение листьев явилось результатом пропущенной плановой подкормки, восполните дефицит необходимого элемента.

Солнечный ожог листьев

Симптомы: Желтое усыхающее пятно на листе, как правило, в месте соприкосновения со стеклом теплицы.

Меры борьбы: Если огурцы выращиваются в теплице, нужно подвязать их так, чтобы листья не соприкасались со стеклом.

Бактериоз огурцов

Симптомы: В первую очередь появляются водянистые образования на обратной стороне листа, после – угловатые желтые пятна на верхней стороне. Внешне признаки заболевания похожи на проявления угловатой пятнистости, однако при поражении листьев бактериозом края пятен не ограничены прожилками листа. Позже пятна становятся коричневыми, но по периметру сохраняется желтый ободок.

Меры борьбы: Огурцы опрыскивают 0,5%-ным раствором препарата Абига-Пик, разводя 50 г вещества в 10 л воды. Всего в период вегетации культуру опрыскивают трижды с интервалом не менее 20 дней. Во избежание заболеваний огурцов в будущем следует обязательно проводить профилактические мероприятия.

Обыкновенная мозаика огурца

Симптомы: В фазе третьей-четвертой пары листьев появляются желто-зеленые пятна, позже – мозаичность. Листья постепенно начинают сморщиваться.

Меры борьбы: При первых признаках – выкопать и сжечь пораженные растения. Если мозаика поразила тепличные огурцы, то после сбора урожая следует заменить грунт в теплице. Профилактика этого заболевания заключается в соблюдении севооборота, обеззараживании посевного материала и борьбе с вредителями огурцов, которые способствуют возникновению огуречной мозаики.

Черная ножка

Симптомы: Желтые пятна на листьях рассады огурцов появляются вслед за почернением стебля.

Меры борьбы: Уменьшить полив, подрыхлить почву под кустами огурцов и присыпать ее древесной золой. Обработать грунт слабым раствором марганцовки.

Белые и светлые пятна на листьях огурцов

Белые пятна на листьях огурцов нередко появляются в теплице, но могут возникать и при выращивании в открытом грунте. Причины – нашествие паутинного клеща, поражение белой мозаикой или мучнистой росой.

Белая мозаика

Симптомы: Мозаичность на листьях огурца отличается белым цветом.

Меры борьбы: При первых признаках выкопать и сжечь пораженные растения. Профилактика такая же, как и при обыкновенной мозаике огурцов.

Мучнистая роса

Симптомы: Белые или слегка рыжеватые мучнистые пятна на листьях, стеблях, реже – зеленцах. При развитии болезни листья начинают поникать. Болезнь распространяется во влажную погоду.

Меры борьбы: Против мучнистой росы культуру с начала цветения и до конца плодоношения опрыскивают Алирином-Б (10 таб. на 15-20 л воды) с интервалом 7-10 дней. В целях профилактики семена замачивают в Споробактерине, а растения в период вегетации опрыскивают Бактофитом по инструкции.

Паутинный клещ

Симптомы: На внешней стороне листьев появляются светлые пятна в виде точек, а на обратной стороне видна белая паутинка.

Меры борьбы: Опрыскать растения инсектоакарицидами (Антиклещ, Битоксибациллин, Фитоверм) по инструкции. С профилактической целью в последующем можно использовать эти же препараты для обработки растений в период вегетации.

Коричневые, ржавые и бурые пятна на листьях огурцов

Рыжие и буровато-коричневые пятна на листьях огурцов также могут сигнализировать о различных проблемах огурцов. Однако чаще всего причина – в поражении грибком.

Антракноз

Симптомы: На листьях, стеблях и плодах появляются буровато-рыжые круглые пятна от 0,3 до 3-4 см в диаметре, обычно вдавленные. По мере развития болезни в центре пятен могут образовываться отверстия.

Меры борьбы: Для лечения антракноза посадки обрабатывают 1%-ным раствором бордоской жидкости или 0,4%-ным раствором хлорокиси меди. Через две недели опрыскивание повторяют. Можно также использовать Абига-Пик, ОксиХОМ и другие фунгициды.

Аскохитоз (черная микосфереллезная стеблевая гниль) огурцов

Симптомы: На листьях образуются сероватые водянистые пятна, вскоре они становятся буро-коричневыми и высыхают. Также проявляется на плодах. На них возникают коричневые язвочки, после кожица белеет, а внутри плода образуется ржавое слизкое пятно. Чаще всего поражаются огурцы, выращиваемые в теплицах.

Меры борьбы: Каждые 10 дней растения опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости. Процедуру проводят 3-4 раза. К раствору можно также добавить мочевину (10 г на 10 л воды), чтобы подпитать кусты. Стебли опудривают смесью медного купороса и мела (1:1).

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

Симптомы: В начале заболевания на верхней части листа образуются светло-зеленые пятна, иногда ограниченные прожилками. Со временем пятна становятся коричневыми, а на обратной стороне листа образуются серовато-лиловые споры грибка. В результате листья становятся полностью коричневыми, но обычно не поникают.

Меры борьбы: Нужно опрыскать зараженные листья растений химическими препаратами Абига-Пик или Консенто. В профилактических целях в последующем растения в период вегетации опрыскивают биологическими пестицидами – Гамаир, Триходерма Вериде 471 или Фитоспорин-М.

Сухие пятна на листьях огурцов

Большие сухие желтые пятна на листьях могут появиться из-за недостаточного полива. В этом случае проблема решается достаточно просто. Также листья огурцов могут сохнуть и от всевозможных болезней.

Альтернариоз (сухая пятнистость)

Симптомы: Развивается у огурцов, выращиваемых в теплицах. У растений, высаженных возле входа, на нижних листьях появляются сухие коричневые, слегка выпуклые пятна диаметром 0,5-2 см. Болезнь быстро распространяется на соседние растения.

Меры борьбы: При лечении заболевания эффективны опрыскивания медным купоросом (20 г на 10 л воды), а также химическими фунгицидами (например, Абига-Пик, Консенто, Фамокс). Обработки проводят каждые 10-14 дней. Для профилактики впоследствии используют Трихоцин.

Бактериальное увядание

Симптомы: Сначала на листьях появляется почти незаметная вязкая пленка, после – пятна более бледной окраски, впоследствии они желтеют и засыхают. В результате растение полностью сморщивается, засыхает и погибает.

Меры борьбы: Пораженные растения уничтожают, остальные обрабатывают 0,2%-ным раствором медного купороса либо Фитолавином по инструкции. В последующем для профилактики рекомендуется обеззараживать посевной материал, замочив его в темно-розовом растворе марганцовки на полчаса перед посевом.

Надеемся, теперь вы будете внимательны к своим растениям, сможете четко и вовремя реагировать на внезапные симптомы, и в вашем огороде болезни не помешают огурцам хорошо плодоносить.