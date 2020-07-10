: Почему у смородины скручиваются листья

Скрученные листья смородины во всех случаях указывают на наличие проблемы. И в зависимости от того, какие еще признаки дополняют непривычную форму листьев, нужно подбирать решение. Для того чтобы определить, что именно случилось с вашей плодовой культурой, внимательно осмотрите деформированный лист.

В том, что листья смородины скручиваются, виноваты болезни и вредители, которых у этого растения может быть достаточно много. Их появлению способствуют как погодные условия, так и нарушение агротехники. Но что делать, если смородина уже заболела, а самое главное, как узнать, чем именно?

Антракноз на листьях смородины

На листве появляются небольшие красноватые пятнышки 1 мм в диаметре. Позже они темнеют, вздуваются и расширяются. Вегетационный период болезни составляет около двух месяцев, а значит, заметить ее можно не сразу. Спасти смородину от антракноза поможет экстренная обработка одним из препаратов на выбор по инструкции: Агролекарь, Прогноз, Пропи Плюс, Профи, Чистофлор.

В качестве профилактики антракноза по весне смородину ежегодно обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью (повторяют после сбора урожая). Поскольку грибок зимует в опавшей листве, осенью ее нужно тщательно выгребать из-под кустов и сжигать. В числе профилактических мер значится и обработка растений одним из перечисленных выше препаратов по инструкции.

Сферотека (американская мучнистая роса) на листьях смородины

Изменению формы листьев предшествует их покрытие белым налетом. Позже окраска становится буро-коричневой, а сами листья загибаются внутрь, как будто хотят закрыться. Впоследствии болезнь переходит и на другие части растения. Одновременно с этим мельчают ягоды и останавливается рост куста, который погибнет, если срочно не принять меры. Поможет обработка такими препаратами, как Тиовит Джет, Топаз или Фитоспорин-М по инструкции. Их же используют при проведении профилактики.

Поскольку развитию заболевания способствует сухая или перенасыщенная азотом почва, в качестве биологических мер подойдут своевременный полив и подкормки смородины, а также приведение в норму кислотности грунта под ней.

Надо сказать, что список болезней смородины, конечно, не исчерпывается тем, что здесь перечислено. Есть и другие, не менее опасные инфекции, которые поражают не только смородину, но и крыжовник. Многие из них не оказывают влияния на форму листьев и проявляются по-другому.

Тля на листьях смородины

Чаще всего листья смородины скручиваются с подворачиванием краев внутрь именно из-за нападения этого насекомого. Тля бывает разная, но во всех случаях неприятная. А поскольку ее присутствие на смородине иногда можно спутать с проявлением антракноза, осмотрите листву внимательно: Тлю всегда можно увидеть невооруженным глазом (чаще всего – с обратной стороны листа или на стеблях растения): это очень мелкое насекомое зеленого, серого, бурого или коричневого цвета. Если вредитель обнаружен, незамедлительно приступайте к обработке смородины: вам в помощь – Антитлин, Инта-Ц-М, Искра, Карбоцин, Табазол, Табачная пыль, Танрек, Фуфанон-Нова, Фьюри. Параллельно с тлей крайне желательно отвадить от участка и муравьев, поскольку они способствуют ее появлению на ваших плодовых культурах.

В целях профилактики весной, еще до начала цветения смородины кусты обрабатывают препаратами Биотлин, Биотлин Бау или Профилактин.

Если вы привыкли обходиться народными средствами, то примените комплексный подход. Зараженные тлей кусты пролейте водой из шланга так, чтобы растения остались целыми, а всех насекомых смыло на землю. Подняться обратно сами они не смогут, а про борьбу с муравьями, которые их перетаскивают, мы уже написали выше. Не переносит тля запаха дегтярного мыла – раствор из 100 г вещества на 10 л воды надолго избавит ваши плодовые кустики, обработанные при помощи распылителя, от непрошеного гостя. А вот еще один дельный рецепт: стакан махорки, табачных листьев или просто табака из сигаретных окурков заварите в 5 л кипятка, оставьте на сутки и процедите. Только учтите, что обрабатывать этим раствором растения можно не менее чем за неделю до сбора урожая. Можно воспользоваться и настоем из раздавленной головки чеснока, нескольких стручков жгучего перца или 3-5 корней хрена на 3 л воды. Оставьте на сутки, затем процедите и опрыскайте растения.

Листовертка на листьях смородины

Именно этот вредитель заставляет листья смородины и других культур сворачиваться в классическом понимании этого слова, за что, видимо, и получил свое название. Страшны личинки бабочки-листовертки: эти желтые или зеленые гусеницы портят листовую ткань, тем самым провоцируя скручивание листа. Внутри листа они окукливаются, а осенью вместе с листьями оказываются на земле, где и зимуют. А весной становятся бабочками и возвращаются к облюбованной предыдущим поколением смородине или крыжовнику, чтобы дать жизнь новым личинкам. Победить вредителя помогут Битоксибациллин, Искра Двойной эффект, Лепидоцид или Фуфанон-Нова.

Не помешают и биологические меры – сбор и сжигание опавшей листвы, рыхление и окучивание кустов по осени, а также мульчирование растений перед цветением. Во время вегетации смородину, а также растущий с ней рядом крыжовник обрабатывают одним из перечисленных выше препаратов по инструкции.

Паутинный клещ на листьях смородины

Этот вредитель универсален, и у него много разновидностей, способных поражать совершенно разные культуры – от овощей до комнатных цветов. Не входит в число исключений и смородина, которую это насекомое опутывает прозрачной паутинкой с нижней стороны листа. А поскольку он питается соком листьев, то в скором будущем они меняют окраску и деформируются. Некоторых (но далеко не всех) клещей можно обнаружить на растении – поэтому опознавательными знаками должны стать как раз изменение формы и цвета листа в сочетании с той самой прозрачной паутинкой. Если вовремя не принять меры, то истощенный вредителем куст перестанет плодоносить, а впоследствии и вовсе погибнет.

В качестве незамедлительных мер подойдет обработка растений одним из препаратов – Битоксибациллин, Антиклещ, Клещевит, Тиовит-Джет, Фитоверм.

В число профилактических мер входят увлажнение почвы и самих растений (лучше всего клещи размножаются при влажности 30-50%), а также подкормки комплексными препаратами с высоким содержанием калия и фосфора.

Стеклянница на листьях смородины

Сама бабочка, по виду схожая с осой, плодовым культурам не вредит. Но ее личинки проникают внутрь стеблей и выедают их. В результате их деятельности листья скручиваются, но никаких дополнительных внешних признаков при этом не наблюдается. Впоследствии пораженные ветви сохнут, начиная с верхушки, а свернувшиеся листья опадают. Для того чтобы убедиться, что ваша смородина пала жертвой личинок стеклянницы, удалите пораженную ветку и разрежьте ее вдоль. Если внутри обнаружатся пустоты, а внутренние стенки стебля будут черными, вы не ошиблись в своих подозрениях.

Для немедленного лечения растений подойдут препараты Инта-Вир или Лепидоцид. В последующих вегетационных периодах кусты опрыскивают после цветения, а именно во время лета бабочек препаратами Лепидоцид или Битоксибациллин по инструкции (как и от крыжовниковой огневки). Снизить вероятность заражения помогает точное соблюдение агротехники.

Галлица на листьях смородины

Длина белых и красных личинок галлицы, наносящих вред непосредственно листьям, не превышает 1,5 мм, из-за чего обнаружить их бывает крайне сложно. В результате действий вредителя молодые листочки смородины даже не успевают раскрыться, а просто усыхают.

Избавиться от галлицы немедленно помогут Искра М, Фуфанон-Нова. А в будущем для профилактики в период вегетации растения опрыскивают Битоксибациллином по инструкции. Дополнительно реализуют тот же комплекс профилактических мер, что и в отношении других вредителей: сжигают опавшую листву и растительные остатки, рыхлят и окучивают кусты осенью, а также мульчируют кусты перед их цветением.

Теперь вы знаете, как определить и победить болезни и вредителей смородины, от которых у растения скручиваются листья.