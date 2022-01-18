17 декоративных растений, которые зацветают в год посева

Есть мнение, что создать красивый цветник можно только долгим упорным трудом, и без помощи дизайнера тут не обойтись. Но в случае с однолетниками нужно всего лишь немного фантазии и внимания на самом первом этапе – и прекрасная цветущая клумба порадует вас уже спустя пару месяцев!

Выбор цветов для сада – процесс увлекательный, творческий, а в случае с многолетниками еще и ответственный. Ведь хочется сразу определить для каждой культуры самое подходящее место, чтобы не беспокоить пересадками и позволить растению раскрыть весь потенциал.

Совсем другое дело – однолетние цветы! Можно экспериментировать с ними, сколько душе угодно, каждый год придумывая новые интересные сочетания. Кроме того, зацветают они уже спустя 2-4 месяца после посева, и это еще один большой плюс для тех, кто хочет получить красоту на участке как можно быстрее.

Большинство однолетников, собранных в этой статье, совершенно неприхотливы и просты в уходе. Выращивать эти культуры можно не только через рассаду, но и прямым посевом в грунт, что делает их идеальными растениями для начинающих цветоводов.

1. Бархатцы

Эти золотисто-оранжевые цветки распускаются спустя 16 недель после посева в открытый грунт и продолжают цвести до первых осенних морозов. Причем у семян этого растения 100%-ная всхожесть. Бархатцы хорошо растут как на солнце, так и в полутени, способны выносить засуху, поэтому летом не погибнут, даже если вы приезжаете на дачу не чаще одного раза в неделю.

Сегодня существует множество гибридов бархатцев с необычными густомахровыми цветками разнообразной окраски: зеленой (Ацтек Лайм Грин), оранжевой (Энтерпрайз Йеллоу), кремово-белой (Битлз) и др.

Посев на рассаду производится в зависимости от вида: прямостоячие бархатцы сеют в марте, мелколистные и низкорослые – в начале апреля. В этом случае цветение всех трех видов начнется одновременно – в июне. В открытый грунт семена высевают в мае, после прогревания почвы и окончания возвратных заморозков.

2. Цинния

Эти крупные яркие шапки бархатных лепестков различной окраски появляются на растении в начале июля и не увядают в течение двух месяцев. Благодаря длинным, крепким и стройным стеблям цветы отлично подходят для срезки.

В средней полосе циннию выращивают как однолетник, поскольку при отрицательной температуре она погибает. А в регионах с мягкой зимой это растение может быть и многолетней культурой.

По виду соцветий все циннии делят на 7 групп, из которых самыми популярными считаются три: георгиноцветная (сорта Violet, Envy, Orange king), помпонная (сорта Красная Шапочка, Тамбелина) и цинния фэнтези (сорта Фантазия, Подарок).

Размножение рассадой позволяет получить более раннее цветение цинний. Семена на рассаду высевают в начале марта, пересаживают растения в цветник в конце мая – июне, чтобы избежать риска ночных заморозков. В открытый грунт циннию сеют не раньше июня, т.к. для прорастания семенам нужна температура 20-23°C.

Цинния не требует частого полива, но при выращивании на открытом солнце для ее пышного цветения почву нужно обильно увлажнять. Растение не выносит холода, поэтому осенью с наступлением прохладных ночей погибает.

3. Настурция

Одно из самых популярных травянистых растений, которое отличается неприхотливостью и продолжительным цветением. Настурция представляет собой лиану или полукустарник с зелеными или пестрыми листьями округлой формы и душистыми колокольчатыми цветками желтой, оранжевой, розовой, красной или бордовой окраски.

Настурция подходит для выращивания в контейнерах и подвесных кашпо. А также она хорошо смотрится в приствольных кругах деревьев, в бордюрах, в солитерных посадках вдоль ограждений и стен построек.

Наибольшей популярностью у цветоводов пользуются сорта настурции большой Божья коровка, Король Теодор, Салмон Бейби, Лососевая. Интересен для посадки оригинальный сорт настурции иноземной Канарейка с яркими желтыми цветками.

Настурцию высевают в открытый грунт во второй половине мая или начале июня – важно, чтобы возвратные заморозки остались позади. Растение зацветает спустя 12 недель после посева. Способно расти как на солнце, так и в тени, но плохо переносит засуху, поэтому нужно соблюдать режим полива.

4. Клеома, или клеоме

Это одно- или двулетнее высокорослое растение распространено в регионах с теплым и умеренным климатом. В Германии клеому за необычные соцветия называют "растение-паук". Цветки красуются на высоких стеблях с июня по сентябрь и источают странноватый запах.

Клеому лучше выращивать рассадным способом, поскольку ее семена прорастают медленно. Их высевают в конце февраля – начале марта, рассаду высаживают в открытый грунт в конце мая – начале июня. Для этого выбирают солнечный и защищенный от ветра участок с плодородной почвой.

Клеому поливают редко (во время засухи), но обильно. Она не выносит переувлажненный почвы. Осенью после наступления заморозков растение с клумбы убирают. В это же время можно посеять собранные семена в грунт, тогда в следующем году весной они прорастут и снова превратятся в причудливые соцветия с длинными тычинками.

В настоящее время в культуре выращивают клеому Хасслера (особой популярностью пользуется сорт Брызги шампанского с белыми или розовыми цветками) и клеому колючую (сорта Черри Квин, Спарклер Лавандер и др.).

5. Кобея

Эту вьющуюся лиану выращивают в саду для создания живых изгородей, украшения беседок, пергол и неприглядных построек. Крупные колокольчатые цветки (с выступающими тычинками и пестиком) появляются на длинных цветоножках в пазухах листьев по одному или по 2-3 штуки. Бутоны кобеи зеленовато-желтого оттенка, а распустившиеся цветки окрашены в фиолетово-пурпурный или белый цвет.

В средней полосе прижился лишь один из 9 видов кобеи – лазающая. Интересные для выращивания сорта – Леди Гамильтон, Ночка, Амазонка, Джингл Беллс.

На рассаду семена кобеи можно высевать уже в конце февраля, пересадку в открытый грунт рекомендуется производить в конце мая – начале июня. Лиана неприхотлива, но лучше растет на солнечном участке с плодородной почвой и нуждается в опорах. Во время засухи полив должен быть регулярным и обильным, при этом важно не допустить избытка влаги. Иначе растение рискует заболеть корневой гнилью.

6. Табак декоративный, или крылатый

Стебли этого растения достигают в высоту 60-70 см. Все части – и стебель, и листья, покрыты маленькими волосками. Листья – ланцетовидные, небольшого размера. Но наиболее декоративны трубчатые цветки (диаметром около 5 см), собранные в метельчатые соцветия. Они бывают белыми, кремовыми, карминовыми, розовыми и источают насыщенный аромат.

На балконе или террасе будут отлично смотреться низкорослые сорта табака крылатого Саратога Уайт или Роуз, Авалон, гибрид Сандер. Популярны также более высокие растения сортов Lime Green и Crimson Bedder.

Все виды садового табака теплолюбивы и выращиваются через рассаду. Семена высевают в конце февраля или начале марта, пересадка рассады в открытый грунт производится во второй половине мая. Ориентироваться нужно по температуре почвы – она должна быть теплой.

Табак декоративный отлично смотрится в смешанных клубах, рабатках, в контейнерах на балконе, а также в срезанном виде. Растение нуждается в хорошем освещении, умеренном поливе раз в неделю и регулярном рыхлении почвы. В качестве контейнерной культуры табак выращивают как многолетник.

7. Амарант, или щирица

Амарант трехцветный Иллюминация

У этого растения множество разновидностей. В декоративных целях выращивают амаранты хвостатый, печальный, метельчатый и трехцветный. Их мелкие цветки, собранные в свисающие колосовидно-метельчатые соцветия, и листья с насыщенной окраской украшают цветник уже спустя 3 месяца после посева семян. Высушенные соцветия амаранта сохраняют форму в течение 3-4 месяцев, поэтому часто используются в качестве декора помещения в зимнее время.

Наиболее распространены в культуре сорта амаранта хвостатого (Ротшванц, Лавина, Малиновые бусы), двух- и трехцветного (любимая всеми цветоводами Иллюминация, Аврора, Гламурный блеск). Среди сортов амаранта метельчатого популярны Бронза, Ажурный, Красный факел.

Семена амаранта сеют в открытый грунт в конце апреля – начале мая в заранее проделанные бороздки на глубину 1,5 см. Между рядами соблюдают расстояние 45 см. Семена раскладывают по одному, выдерживая между ними расстояние 7-10 см. Хорошо ухаживать за амарантом нужно только в первые 2 месяца. Растения регулярно поливают, пропалывают, рыхлят почву. В дальнейшем полив необходим лишь в слишком засушливое время.

8. Космея

Этот цветок, похожий на ромашку, распускается спустя 14 недель после посева семян. Для обильного цветения растению необходимы хорошее освещение и защита от сильного ветра. Изящные космеи с белыми, розовыми, красными или пурпурными лепестками хорошо растут на рыхлых, не слишком удобренных почвах. Растение дает обильный самосев, при этом декоративные качества цветков не снижаются. Однако учтите: семена разносятся ветром по всему участку.

Семена сеют в грунт в конце апреля – начале мая на расстоянии 35-40 см друг от друга. Растение хорошо переносит пересадку, поэтому его можно выращивать и рассадным способом.

В цветниках чаще всего выращивают космеи дваждыперистую и серно-желтую.

9. Вербена

В роде вербена встречаются одно- и многолетники, а также полукустарники (кустарниковую вербену еще называют лантаной). В средней полосе этот цветок выращивают как однолетник, потому что он не переносит холодных зим.

Темно-зеленые листья вербены могут быть различной формы, есть и супротивные, и зубчато-рассеченные. Но особый интерес представляют метельчатые и щитковидные соцветия, состоящие из 30-50 мелких цветков разнообразной окраски (белой, желтой, розовой, кремовой, темно-красной, лососевой, темно-синей, фиолетовой, голубой).

В средней полосе выращивают такие виды вербены, как морщинистая, красивая, болотная (или тонкорассеченная), лимонная, гибридная. Сортовое разнообразие этой культуры велико – известно более 250 сортов, наиболее популярными из них считаются Этна, Король синих, Хастата. Самая современная серия, выведенная селекционерами, – Tuskany.

Выращивать вербену можно рассадным способом или прямым посевом в грунт. Посев на рассаду производят в марте, а переселяют растения на постоянное место после наступления устойчивой теплой погоды – ближе к концу мая. Кратковременные заморозки до –3°C молодым саженцам не страшны, более сильных морозов они не выдержат.

Цветет вербена с июня по ноябрь. Цветочки распускаются спустя 14 недель после посева. Учтите: семена нуждаются в холодной стратификации.

Вербена хорошо цветет на ярком солнце и в полутени. Но главное условие для успешного выращивания – водопроницаемая почва. Растение требовательно к регулярному поливу и не выносит застоя воды.

10. Клещевина обыкновенная

У этого растения декоративны все части: толстые красочные стебли, крупные резные листья, красновато-зеленые соцветия и расположенные между листьями плоды в виде шаровидных колючих коробочек диаметром до 3 см.

Благодаря селекционной работе появились оригинальные разновидности единственного природного вида клещевины – занзибарская, индийская, Гибсона.

Все части клещевины содержат белок рицин и алкалоид рицинин, ядовитые для человека и животных.

Перед посевом семена клещевины подвергают скарификации (повреждают оболочку с помощью трения, например, о наждачную бумагу) и опускают на несколько часов в раствор стимулятора роста. Сеять клещевину можно прямо в открытый грунт в конце апреля – мае, но лучше выращивать эту культуру через рассаду. Посев в этом случае производят в марте, а подросшие сеянцы пересаживают на постоянное место в последние дни мая или начале июня.

Клещевина растет очень быстро на солнечных участках с удобренной перегноем почвой. Растение нуждается в регулярных поливах.

11. Алиссум (лобулярия)

Второе название алиссума – лобулярия, и получило его растение благодаря характерной форме плодов, похожих на стручки (лат. lobulus). Цветок нетребователен к условиям выращивания, устойчив к кратковременной засухе и переувлажнению, прекрасно выглядит в открытом грунте и в контейнерах, обладает приятным ароматом, привлекательным для пчел.

Известно 5 видов этого растения, и самый популярный в культуре – алиссум морской, растущий невысокими пышными кустиками с густой россыпью мелких цветков. Окраска соцветий может быть белой, розовой, лиловой, фиолетовой, а небольшие серовато-зеленые листочки покрыты легким пушком. Цветет алиссум обильно и долго – с мая до октября.

Из низкорослых сортов у цветоводов популярны Salmon, Oriental Night, Wonderland Blue. Часто выращивают также среднерослые алиссумы Little Dorrit, Big Gem и высокие кустики сортов Snow Crystals, Waiss Reisen.

Растение предпочитает открытые солнечные участки с нейтральной или слабощелочной почвой, легкой и влагопроницаемой по структуре. Полив алиссуму необходим только в период длительной засухи – перед тем, как полить клумбу, стоит убедиться, что земля просохла на глубину 3-4 см. Для стимуляции цветения рекомендуется регулярно удалять засохшие цветоносы.

Семена на рассаду высевают в конце марта – начале апреля, а переселяют алиссум на постоянное место во второй половине мая или первых числах июня, когда минует угроза ночных заморозков. В открытый грунт культуру сеют в апреле (под пленку) либо в конце мая (без укрытия).

12. Годеция

Годеция относится к семейству Кипрейные и получила название в честь своего первооткрывателя – швейцарского ботаника Годе. В естественных условиях этот цветок можно встретить в некоторых европейских регионах, а также в Северной и Южной Америке. Родиной годеции считается Калифорния, и по этой причине растение часто величают калифорнийской розой.

В зависимости от сорта, кустики годеции могут достигать высоты от 20 до 60 см и расти аккуратными пирамидками или раскидистыми куртинками. Чашеобразные цветки диаметром от 3 до 10 см окрашены в белый, розовый или красный цвет, встречаются также красивые двухцветные сочетания. Распускаются цветы в июле и украшают растения до самых заморозков.

Самые популярные виды годеции, культивируемые в средней полосе, – крупноцветковая и прелестная. Чаще других встречаются в садах сорта Rembrandt, Meteor, Sybil Sherwood, Satin Rose.

Внешне цветущая годеция схожа с капризной красавицей азалией – возможно, поэтому многие цветоводы не рискуют ее высаживать. Однако годеция гораздо более скромна в своих требованиях, устойчива к холодам и не требует особого подхода.

Размножают эту культуру только семенами – через рассаду и безрассадным способом. В средней полосе семена в открытый грунт высевают в конце апреля – мае. Место лучше выбрать на солнечной стороне участка, а почву годеция предпочитает слабокислую или нейтральную.

13. Ипомея

Воронкообразные цветки ипомеи бывают окрашены в голубой, синий, розовый, пурпурный цвета, а ее сердцевидные листья достигают 12 см в длину. Вьющиеся стебли могут вырастать до 3-5 м и быстро оплетают опору, благодаря чему ипомею часто используют для создания живых изгородей, украшения беседок и пергол.

Ипомея чутко реагирует на изменения погодных условий и освещенность в течение дня. Распускаясь рано утром, граммофончики цветов прячутся уже после полудня, а раскрытыми весь день они остаются только в пасмурную погоду. Цветет лиана с конца июля до октябрьских заморозков.

Чаще всего на российских дачах встречаются разные сорта ипомеи пурпурной (Звезда Скарлетт, Млечный путь, Каприз) и трехцветной (Голубая звезда, Утренний зов, Летнее небо).

Выращивают ипомею из семян, которые высевают в открытый грунт в мае. Растение довольно требовательно к почве – предпочитает рыхлый питательный грунт со щелочной реакцией. Чтобы нежные листья, цветки и длинные побеги не срывало ветром с опоры, для посадки лучше выбирать тихие, защищенные от сквозняков места.

14. Иберис (иберийка)

Род иберис, относящийся к семейству Крестоцветные, объединяет около 40 видов однолетних и многолетних растений, которые в природе встречаются в Южной Европе и Азии, на Кавказе и юге Украины. Это травянистые растения и полукустарники высотой до 40 см с разной степенью морозостойкости, цветущие белыми, розовыми, лиловыми или темно-красными цветками.

Иберис популярен у садоводов благодаря своей неприхотливости и стойкости. Он может расти на сухих каменистых почвах, поэтому часто применяется для создания альпийских горок и рокариев. Хорошо смотрится также в смешанных и бордюрных посадках. Флористы часто используют нежные цветы иберийки для букетов невесты, т.к. растения отлично "ведут себя" в срезке.

Среди разновидностей, выращиваемых в средней полосе, назовем сорт ибериса горького Том Тумб, вечнозеленые сорта Снежинка, Белый Карлик, Лазурит.

Семена ибериса высевают в открытый грунт в апреле. Чтобы получить более длительное цветение, посев можно произвести дважды с интервалом две недели. Соцветия-зонтики появляются уже спустя месяц-полтора после посева и остаются украшением сада до самых заморозков.

15. Календула (ноготки)

Календула часто украшает сады пейзажного стиля и мавританские газоны, ее выращивают на клумбах и в контейнерах, создают бордюры и акценты на фоне хвойных. Особенно любят это растение огородники за способность не только радовать глаз яркими солнечными головками, но и отпугивать вредителей от ценных овощных посадок. Выделяемые календулой летучие вещества очень не нравятся слизням и колорадским жукам, прогоняют с участка тлю, клещей и клопов.

Неприхотливая к освещению и поливу, устойчивая к погодным капризам, выносливая и простая в уходе календула к тому же – отличный медонос и лекарство. Ее полезные свойства издавна используются в народной медицине и фармакологии.

Популярные сорта календулы лекарственной, которые часто выращивают в садах средней полосы: Радио, Ювель, Бонбон, Индийский принц.

Семена календулы можно высевать на рассаду в марте либо в открытый грунт в конце апреля – мае. В первом случае времени и сил вы потратите больше, но цветение наступит быстрее. Однако лишние трудозатраты совсем не обязательны – календула способна размножаться даже самосевом, сохраняя красоту и целебные качества.

16. Лобелия

В природе род лобелии насчитывает до 300 видов, обитающих в разных частях света, из них около 20 видов выращивают в качестве садовых культур. Особой популярностью у цветоводов пользуется лобелия эринус, растущая небольшими обильно ветвящимися кустиками высотой 10-40 см. У природного вида цветки чистого синего цвета, а селекционные формы удивляют разнообразием расцветок.

В зависимости от вида и сорта, лобелия может представлять собой прямостоячее или ампельное растение. Ампельные формы можно высаживать не только в контейнеры и уличные кашпо, но и в грунт – тогда растение будет стелиться по земле красивым пышным ковриком.

Цветение лобелии длится с июня по сентябрь, и в это время кустик похож на нежное голубое облако. Мелкие двугубые цветки на коротких цветоножках чаще всего бывают разных оттенков синего, а также пурпурного, фиолетового или белого цвета.

Среди сортов лобелии с голубыми цветками популярны Голубой фонтан, Сапфир, Император Вилли. Растения с розовыми и лиловыми цветками – Ривьера Роуз и Регата Лилак. Белоцветковые сорта – Белый Каскад, Белая Леди, Белый Дворец.

Лобелию выращивают через рассаду, и это, пожалуй, единственная сложность для цветовода, т.к. семена очень мелкие, а всходы хрупкие. Сеют лобелию в январе-феврале, в открытый грунт рассаду высаживают во второй половине мая, выбирая участки в полутени. Из довольно капризных сеянцев вырастают нарядные и совсем неприхотливые растения, которые радуют обильным цветением все лето.

17. Маттиола (левкой)

Род маттиола (или левкой) относится к семейству Крестоцветные и включает в себя более 50 видов однолетних, двулетних и многолетних растений. В средней полосе маттиолу выращивают как однолетник, т.к. она не переносит зимней стужи. Высота этих травянистых растений с прямыми или ползучими побегами может варьироваться от 30 до 90 см. Листья ланцетной формы бывают с цельным или зубчатым краем, цветки окрашены в белый, лиловый, малиновый или пурпурный оттенки.

Маттиолу называют ночной фиалкой за то, что самое красивое цветение она показывает ближе к вечеру. В это же время цветки источают насыщенный приятный аромат.

Интересные для посадки сорта – душистый Соблазн, высокорослый Степ, миниатюрная Дюймовочка, идеально подходящая для контейнеров и бордюров.

Поскольку сеянцы маттиолы не любят пересадки, то рекомендуется высевать семена сразу в открытый грунт. Делать это можно уже в конце апреля – кратковременные понижения температуры до –5°C всходам не страшны. Растение предпочитает солнечные, защищенные от сквозняков места и хорошо дренированную суглинистую или супесчаную почву.

Левкой не только высоко декоративен, но и очень полезен – его запах отпугивает вредных насекомых, например колорадского жука. Поэтому растение часто высаживают рядом с огородными культурами.

Здесь мы описали однолетние декоративные растения. Если же вы не хотите ежегодно возиться с посевом семян, присмотритесь к не менее эффектным быстрорастущим многолетникам. О них мы писали в статье Экспресс-многолетники, которые цветут уже в первый год.