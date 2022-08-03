Самые вкусные зеленые помидоры на зиму – рецепты с фото

Что можно сделать из зеленых помидоров на зиму и как правильно их законсервировать – сладкие, острые, соленые пряные, фаршированные чесноком и, конечно же, заготовить салаты, в том числе без стерилизации? Перечисляем для вас самые популярные рецепты.

Разнообразие растений в огороде летом впоследствии "перемещается" и на дачную кухню в виде свежих и консервированных овощей, а также нашинкованных из них салатов. В этом отношении томат – культура "многогранная" как по форме и размеру, так и по цвету.

Абсент, Болото, Зеленый виноград, Зеленый гигант, Зеленый Чероки, Изумрудная груша, Изумрудное яблоко, Ирландский ликер – вот далеко не полный список сортов зеленоплодных томатов. Они отличаются более оригинальной окраской, чем привычные для нас красные помидоры, но при этом не менее вкусны. А вот и рецепты с их "участием".

Сладкие зеленые помидоры на зиму в банках

Вам понадобятся: на литровую банку – 700-800 г зеленых томатов, 3 зубчика чеснока, 2 ст.л. сахара, 1 ч.л. соли, 2 ч.л. 9%-ного уксуса, специи по вкусу.

Приготовление. На дно банки уложите специи и чеснок. Томаты хорошо промойте, разрежьте на четыре части и уложите в стерилизованную банку до "пояска". Залейте кипятком и оставьте до полного остывания.

Перелейте остывшую воду в кастрюлю, добавьте сахар и соль, вскипятите маринад и проварите на медленном огне две минуты, периодически помешивая. Перед самым снятием с огня добавьте уксус и еще раз перемешайте.

Залейте помидоры маринадом, закройте стерилизованными крышками и закатайте. Переверните вверх дном и укутайте одеялом. Оставьте до полного остывания.

Соленые зеленые помидоры на зиму в банках без уксуса

Вам понадобятся: 1 кг зеленых томатов, 5 зубчиков чеснока, 2-3 зонтика укропа, 5 листьев смородины, 3 листа хрена, 1 стручок острого перца, 2 ст.л. соли, 1 л кипяченой охлажденной воды, перец горошком и душистый перец по вкусу.

Приготовление. Томаты хорошо промойте. Зелень промойте и разделите на части. Чеснок и острый перец очистите и разрежьте на несколько частей. Укладывайте томаты в банку слоями, положив на дно подготовленные специи и перекладывая помидоры зеленью, острым перцем и чесноком, до "пояска" банки. Сверху также накройте зеленью.

Налейте в миску холодной воды и положите туда же соль. Хорошо перемешайте и оставьте на две минуты. Затем аккуратно перелейте маринад в банку с помидорами так, чтобы он полностью покрыл их.

Ополосните пластмассовую крышку кипятком и закройте банку. Отправьте ее в прохладное место. Через месяц томаты будут готовы к употреблению.

Пряные зеленые помидоры на зиму

Вам понадобятся: 1-1,2 кг зеленых помидоров, 7-8 зубчиков чеснока, 60 г корня хрена, 3 ст.л. сахара, 1,5 ст.л. соли, 4 ст.л. 9%-ного уксуса, 650 мл воды.

Приготовление. Томаты хорошо промойте и разрежьте пополам либо нарежьте кружочками. Корень хрена и чеснок очистите и измельчите любым удобным способом.

Поместите нарезанные томаты в стерилизованные литровые банки слоями, перекладывая каждый из них чесноком и корнем хрена.

Из воды, сахара и соли сварите маринад и перед снятием с огня добавьте уксус. Хорошо перемешайте.

Поставьте на плиту глубокую кастрюлю и застелите ее дно полотенцем. На него поставьте банки с помидорами, накройте стерилизованными крышками и аккуратно залейте воду в кастрюлю так, чтобы она достигала "пояска" банок. Доведите воду до кипения и стерилизуйте заготовку на среднем огне 10 минут. Затем снимите с огня и закатайте. Переверните вверх дном и укутайте одеялом. Оставьте до полного остывания.

Острые зеленые помидоры в банках на зиму

Вам понадобятся: 2,5 кг зеленых помидоров, 6-7 зубчиков чеснока, 1-2 шт. красного болгарского перца, 2 шт. перца чили, 2 ст.л. соли, 4 ст.л. сахара, 1/2 стакана 9%-ного уксуса, 1 л воды.

Приготовление. Томаты хорошо промойте и разрежьте пополам либо нарежьте дольками. Чеснок и перец измельчите. Поместите нарезанные томаты в стерилизованные литровые банки слоями, перекладывая каждый из них измельченными специями. Заполните банки до "пояска".

Приготовьте маринад из воды, сахара и соли. Перед снятием с огня добавьте в него уксус и хорошо перемешайте. Разлейте готовый маринад в банки так, чтобы он закрыл овощи.

Поставьте на плиту глубокую кастрюлю и застелите ее дно полотенцем. На него поместите банки с помидорами, накройте стерилизованными крышками и аккуратно залейте в кастрюлю воду так, чтобы она достигала "пояска" банок. Доведите воду до кипения и стерилизуйте заготовку на среднем огне 15 минут. Затем снимите с огня и закатайте. Переверните вверх дном и укутайте одеялом. Оставьте до полного остывания.

Фаршированные зеленые помидоры

Вам понадобятся: 700-800 г зеленых томатов, 5-6 зубчиков чеснока, 2 острых перца чили, 2 лавровых листа, 1/2 ч.л. зерен кориандра, 1/2 ч.л. черного перца горошком, 1/2 ч.л. хмели-сунели, 3 ст.л. сахара, 1 ст.л. крупной соли, 6,5 ст.л. 9%-ного уксуса, 1 л воды, пучок укропа, пучок петрушки.

Приготовление. Томаты хорошо промойте и надрежьте примерно до середины плода.

Подготовьте начинку. Для этого разрежьте на несколько частей очищенный чеснок, измельчите зелень, а перец чили нарежьте мелкими кольцами. Смешайте эти ингредиенты в отдельной удобной посуде, добавив к ним хмели-сунели.

Начините томаты подготовленным составом. На дно стерилизованных литровых банок положите лавровый лист и перец, затем поместите туда же фаршированные томаты, наполнив банки до "плечиков". Вскипятите воду и залейте в банки так, чтобы она полностью покрыла овощи. Накройте банки крышками и оставьте на 10 минут.

Затем перелейте воду в кастрюлю и снова доведите ее объем до литра. Всыпьте соль и сахар, доведите до кипения и помешивайте до их полного растворения. Затем влейте уксус, перемешайте и снимите маринад с огня.

Залейте маринад в банки и закройте стерилизованными крышками. Поставьте на плиту глубокую кастрюлю и застелите ее дно полотенцем. На него поместите банки с фаршированными томатами. Аккуратно залейте в кастрюлю воду так, чтобы она достигала "плечиков" банок. Доведите воду до кипения и стерилизуйте заготовку на среднем огне 10 минут. Затем снимите с огня и закатайте.

Переверните вверх дном и укутайте одеялом. Оставьте до полного остывания.

Салат из зеленых помидоров на зиму

Вам понадобятся: 400 г зеленых томатов, 1 большая морковь, 1 красный болгарский перец, 1 большая луковица, 3 зубчика чеснока, 50 г растительного масла, 30 г 9%-ного уксуса, 1/2 ч.л. соли, 1 ст.л. сахара, специи по вкусу.

Приготовление. Помидоры хорошо промойте, перец и морковь промойте и очистите. Лук и чеснок очистите от шелухи и тоже при необходимости промойте.

Помидоры разрежьте на четвертинки и положите в глубокую посуду. Морковь нарежьте соломкой (натрите на крупной терке), лук – полукольцами, перец – полосками. Чеснок измельчите. Добавьте остальные овощи к четвертинкам томатов.

Аккуратно перемешайте овощи и выложите их в таз либо сотейник. Добавьте туда же растительное масло, соль, сахар, специи и уксус, доведите массу до кипения на среднем огне. Затем уменьшите огонь до минимального и тушите салат при периодическом помешивании 25-30 минут.

Разложите готовый салат в стерилизованные банки, закройте стерилизованными крышками и закатайте. Переверните банки вверх дном и укутайте одеялом. Оставьте до полного остывания.

Заготовки из зеленоплодных томатов уже заняли достойное место на полках консервированных овощей. Попробуйте сделать такую закуску и вы!