: Лучшие сорта сладкого перца для открытого грунта

Перец этих сортов можно выращивать не только в южных регионах или в теплице – кустики прекрасно растут на грядке и в средней полосе. Только в прохладном климате теплолюбивое растение нуждается во временном укрытии.

При выборе сорта обращайте внимание не столько на красивую картинку на упаковке с семенами, сколько на характеристики сорта. А это – условия выращивания, устойчивость к заболеваниям, неприхотливость, лежкость и назначение (свежее употребление, замораживание, фаршировка и т.п.). Лучше приобретать семена районированных сортов, более пригодных для выращивания в местном климате.

Сорта сладкого перца для открытого грунта

Селекционеры за последние годы потрудились на славу и вывели множество неприхотливых сортов перца, которые прекрасно вызревают в условиях короткого лета и недостатка тепла. Все, что вам нужно, – это купить семена таких сортов. Каких? Мы вам подскажем.

Перец Арсенал

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 128-135 80-120 9,8-21,6

Стабильной урожайностью и высокими вкусовыми качествами отличается среднеспелый сорт Арсенал, который идеально подходит для выращивания в открытом грунте и в теплице. Он холодоустойчив и непривередлив, не боится вертициллеза, альтернариоза и вируса табачной мозаики.

Полураскидистые кусты невысокие – максимум 75 см. Глянцевые темно-красные конусовидные плоды (стенка толщиной около 5 мм) вызревают средних размеров, подходят для всех видов переработки: кулинарии, консервирования, а также для употребления в свежем виде.

Перец Асти Ред

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 90-100 180-250 9-11

Раннеспелый урожайный сорт итальянской селекции. Куст мощный, полуштамбовый, высотой 50-60 см.

Плоды правильной кубовидной формы, гладкие, красивого красного цвета, мясистые. Мякоть сочная, сладкая, вкусная. Толщина стенки – до 10 мм. Созревание начинается через 90-100 суток после появления всходов. Раннее и дружное плодоношение.

Подходит для сложных климатических условий Сибири и Урала. Сорт мало подвержен инфекциям благодаря высокому иммунитету.

Перец Баргузин

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 95-110 170-200 6-8

Этот раннеспелый сорт "не испугается" условий открытого грунта. Кусты с аккуратной округлой кроной, низкорослые, достигают высоты 80 см, плодоносят последовательно. Плоды в технической спелости зеленые, зрелые они более яркие – желтые или светло-оранжевые. По форме перец вытянутый, конусовидный, длиной до 17 см и толщиной стенки 6 мм, пригоден для свежего потребления.

Сорт хорошо адаптирован к различным условиям выращивания, в том числе приспособлен к разным типам почв, известен своим длительным плодоношением. Устойчив к вирусу табачной мозаики и другим заболеваниям.

Перец Белозерка

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 112-115 80-120 7-8

Не теряющий своей популярности среднеранний сорт, который великолепно плодоносит в различных климатических зонах. Отличается обильным одновременным плодоношением. От появления массовых всходов до технической спелости плодов проходит 112-115 дней, до биологической – 140-143 дня. Растение высотой 40-70 см, компактное, полуштамбовое. Плоды конусовидные, двух или трехгранные, с острым "носиком", ароматные, в технической спелости бело-кремовые, в биологической – красные. Масса плода – 80-120 г. Толщина стенки – 4-7 мм. Урожайность – до 8 кг с 1 кв.м.

Перец хорошо хранится и транспортируется. Сорт неприхотлив в выращивании, устойчив к вертициллезу, альтернариозу, вирусным заболеваниям.

Перец Биг Мама

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 110-115 150-200 7-8 кг

Один из представителей семейства "бигов" (Биг Герл, Биг Папа, Биг Бой) – популярных крупноплодных сортов сладкого перца. Этот раннеспелый сорт допущен к выращиванию во всех регионах России как в открытом грунте, так и в теплицах.

Перец обладает отличными вкусовыми качествами, неприхотлив к условиям выращивания и уходу, подходит для всех видов кулинарной обработки, заморозки, употребления в свежем виде и консервирования.

Ярко-оранжевые цилиндрические плоды иногда достигают массы 200 г и толщины стенок 0,7-1 см. Кусты полураскидистые, высотой 0,5-0,7 м, в теплицах могут вырастать до 1 м, нуждаются в дополнительной опоре. Сорт Биг Мама устойчив к основным заболеваниям пасленовых, но восприимчив к вершинной гнили. Плодоносит до первых заморозков.

Перец Буратино F1

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 88-100 100-120 10,5-13,3

Сладкий перец этого ультраскороспелого гибрида получил свое название неспроста – его плоды по форме напоминают задорный красный нос сказочного персонажа. Перец годится как для выращивания в открытом грунте, так и во временных пленочных укрытиях.

Показатели урожайности достаточно высокие – с куста высотой 70-100 см можно собрать до 2 кг плодов. В технической спелости они темно-зеленые, при созревании приобретают красный оттенок с темно-бордовым отливом.

Перец длинный, конусовидный с толщиной стенки 5 мм. Он хорошо хранится и благодаря хорошим вкусовым качествам подходит для консервирования. Гибрид Буратино F1 устойчив к вирусу табачной мозаики и вершинной гнили.

Перец Вождь краснокожих

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 100-115 112-350 10-11

Этот скороспелый сорт по праву можно назвать "вождем" перцев красной окраски. Растения вырастают до 60-70 см, они умеренно ветвистые, средне облиственные.

Его плоды очень крупные (массой до 400 г), мясистые, сочные, с толстыми стенками (около 8 мм), по форме напоминают цилиндр.

Кроме того, сорт Вождь краснокожих устойчив к заболеваниям и пониженным температурам. В средней полосе перец без особых хлопот можно выращивать в открытом грунте.

Перец Воловье ухо

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 110-125 170-200 3-5

Среднеспелый сорт. Раскидистый куст этого перца вырастает в высоту до 75 см. Листья темно-зеленые с небольшими морщинками. Плоды удлиненные (около 15 см), конусообразные, глянцево-красного цвета, мякоть очень сочная и сладкая.

Также преимущество этого сорта – в том, что урожай хорошо хранится длительное время, и при транспортировке овощи не теряют привлекательного внешнего вида.

Перец Геракл

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 90-100 150-200 8-10

Само растение довольно компактное: высота куста не больше 60 см. А плоды на нем вырастают крупные (массой до 200 г), кубовидные, с толщиной стенки 5-7 см. Окраска перцев – насыщенно-красная с глянцевым отблеском. Мякоть очень сочная и ароматная.

Сорт Геракл устойчив к ряду распространенных болезней, в частности, к фузариозу.

Перец Ерошка

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 95-110 140-180 4-7

Хотя у раннеспелого сорта Ерошка и детское название, но плоды у него совсем не маленькие – масса самых крупных экземпляров кубовидной формы может достигать 180 г при толщине мякоти всего 5 мм. Такой крупный перец используется для приготовления салатов, тем более что плоды отличаются продолжительным сроком хранения.

Компактные невысокие кусты как нельзя лучше подходят для уплотненных посадок (через 30 см) в теплице. На грядке их также выращивают близко друг к другу, что позволяет получить хороший урожай перца даже на небольшой площади.

Растения отличаются устойчивостью к вредителям и отменным иммунитетом. Даже вершинная гниль, от которой чаще всего страдает перец, им не страшна.

Перец Калифорнийское чудо

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 115-120 130-150 9-10

Несмотря на то что среднеспелый сорт Калифорнийское чудо включен в Госреестр России уже более 20 лет, этот перец пользуется неизменной популярностью как у новичков, так и у бывалых огородников. Его ярко-красные мясистые плоды универсального назначения считаются одними из самых сладких.

Кусты вырастают крупными (90-110 см) с мощными ветвями, которые не нуждаются в подвязке. Растение стрессоустойчивое, стойко выдерживает многие погодные невзгоды: пониженные температуры, недостаток солнечного света и т.п.

Имея устойчивость ко многим заболеваниям (вертициллезу, вирусу табачной мозаики и др.), перец сорта Калифорнийское чудо с легкостью приспосабливается к любым условиям выращивания и климату. Этим можно объяснить его широкое распространение и популярность.

Перец Корнет

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 105-115 180-200 4-8

Богатые витамином С и каротином плоды раннеспелого перца сорта Корнет привлекают внимание своим необычным цветом. По мере созревания они сперва приобретают коричневый оттенок, который затем плавно переходит в глубокий фиолетовый.

Плоды обладают приятным сладким вкусом, поэтому есть их лучше в свежем виде, впрочем, этот перец идеально подходит и для зимних заготовок.

Растение высокорослое (высота куста превышает 1 м), обладает хорошей завязываемостью плодов, ограниченным ветвлением и непрерывным плодоношением в течение сезона. Перец сорта Корнет устойчив к вирусу табачной мозаики.

Перец Нафаня

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 95-100 140-170 4-5

Раннеспелый сорт, для которого характерны длительное цветение и плодоношение. Кусты вырастают сравнительно небольшие – 70-90 см. Плоды на них созревают красного или бордового цвета, изредка приобретают фиолетовый оттенок.

По форме перчики конусовидные: широкие у основания, с заостренным кончиком и толщиной стенки 6-8 мм. Они хорошо хранятся, вкусны и свежие, и консервированные. Сорт устойчив к неблагоприятным условиям выращивания и вирусу табачной мозаики.

Перец Сорванец

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 105-110 80-160 4-9

Урожайный раннеспелый сорт Сорванец предназначен для выращивания в открытом грунте и парниках. В зависимости от освещенности участка, на котором высажены кусты, их высота варьируется от 50 до 90 см. Плоды для хранения или транспортировки собирают, когда они еще желтоватые. Созревший же перец становится оранжево-красным.

По форме он конусовидный, с закругленным кончиком и толщиной стенки 6-7 мм. Кусты Сорванца дружно плодоносят и дают богатый урожай, хотя плоды часто мелкие, но зато очень сладкие.

Перец Тритон

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 95-105 100-120 9,5-10,3

Суперранний и очень урожайный сорт, который отлично адаптирован к неблагоприятным погодным условиям, в том числе к резким перепадам температур и затяжным дождям. Растения устойчивы к болезням и не требуют особого ухода.

Высота куста – 30-50 см. Кусты буквально усыпаны небольшими удлиненными плодами желтой или оранжевой окраски, которые отлично подходят как для переработки, так и для приготовления овощных салатов.

Чтобы урожай был обильным и дружным, обязательно удаляйте с кустов первую завязь.

Перец Фламенко F1

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 100-105 170-190 8-15

Раннеспелый гибрид, известный своей высокой урожайностью, а также стойкостью к заболеваниям и вредителям. Куст среднерослый, полуштамбовый, около 50 см. Плод кубической формы, крупный, ярко-красный (в стадии технической спелости светло-зеленый). Стенки толстые – 7-8 мм. Подходит и для употребления в свежем виде, и для консервации, и для выращивания на продажу. Плоды очень транспортабельны – длительное время сохраняют свой товарный вид и сочность.

Хорошо растет даже на ветреном участке. Устойчив к болезням и вредителям.

Перец Фунтик

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 100-110 140-180 6,7-8

Раннеспелый сорт перца, который, как правило, дает стабильный богатый урожай. Высота куста составляет 50-70 см. Крупные (массой до 200 г) плоды формируются в два яруса, в стадии технической спелости они, как и у многих других сортов, зеленые, при созревании краснеют.

Форма перца Фунтик цилиндрическая, конусовидная, без выраженной рельефности. Сочные и ароматные плоды со стенкой толщиной 5-7 мм идеально подходят для приготовления салатов и консервирования. Сорт отличается повышенной устойчивостью к таким болезням, как табачная мозаика и вертициллез. Пользуется особенной популярностью у огородников-любителей.

Перец Хит сезона

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 95-105 250-350 7-7,5

Раннеспелый сорт, кусты не нуждаются в формировании. Растения невысокие – около 50 см, штамбовые.

Плоды без острого "носика", по форме похожи на куб. Их оттенок во время созревания – зеленый, к моменту полной спелости – красный. Перец крупный, прекрасного вкуса, толщина стенок – 9-10 мм.

Плоды продолжают завязываться при недостатке освещения и похолодании. Холодостойкий, подходит для выращивания в сибирском климате. Устойчив к вирусу картофеля и табачной мозаике.

Перец Чардаш

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 95-100 170-220 8-10

Сорт раннеспелый. Кусты Чардаша компактные, в высоту не превышают 60-70 см. На стадии технического созревания плоды темно-зеленого цвета, а спелые приобретают красно-оранжевую окраску и покрываются глянцем.

Форма у них конусовидная, с заостренным кончиком и толщиной стенки 5-6 мм. Приятный, ярко выраженный сладкий вкус делает перец Чардаш пригодным к употреблению на любой стадии созревания. Сорт характеризуется обильным плодоношением и высокой урожайностью. Устойчив к плохим погодным условиям и многим распространенным болезням перца.

Перец Юнга

Назначение Выращивание Срок созревания (дней) Масса плода (г) Урожайность (кг/кв.м) 105-115 130-180 4-6,5

Сладкий перец раннеспелого сорта Юнга предназначен для возделывания в открытом грунте и под пленочным укрытием. Куст детерминантный, компактный, букетного типа, высота колеблется от 50 до 60 см.

Плоды в стадии технической спелости темно-зеленого цвета и уже пригодны для консервации, при созревании становятся красными, и тогда их можно употреблять в свежем виде. Форма перца конусовидная с заостренным кончиком и толщиной стенки 6-7 мм.

Сорт Юнга считается одним из высокоурожайных и отлично подходит для уплотненной посадки.

Теперь вы знаете, какие сорта и гибриды сладкого перца выбрать для открытого грунта. Обеспечьте понравившемуся сорту должный уход, и хороший урожай вам гарантирован.