Черная ножка у рассады – как бороться (препараты и народные средства)

Чаще всего черная ножка встречается у рассады томатов, перца, баклажанов, огурцов, капусты, редиса, салата, а также у петунии и других цветов. Мы расскажем, как избавиться от черной ножки на рассаде с помощью эффективных средств.

Болезнь черная ножка – это просторечное название гнили корневой шейки сеянцев. Это грибковое заболевание может привести к полеганию и гибели рассады.

Как выглядит черная ножка на растении

Как можно догадаться из названия, эта болезнь проявляется почернением и загниванием корневой шейки. Чаще всего недуг поражает культуры от момента прорастания семян до образования 2-3 настоящих листочков. Причины образования черной ножки, как правило, кроются в неправильной агротехнике:

зараженный грунт,

загущенный посев,

избыточный полив,

недостаток свежего воздуха,

избыток влажности и тепла,

резкие перепады температуры.

В этих неблагоприятных условиях в течение недели сеянцы чернеют, их стебли размягчаются и ломаются.

Так выглядят сеянцы, заболевшие черной ножкой

Возбудители болезни – грибки Olpidium, Pythium, Rhizoctonia и др., которые обитают в поверхностном слое почвы и питаются преимущественно мертвыми тканями растений. А при повышенной влажности грибки не отказываются и от живых зеленых организмов и "переходят" на корневую шейку рассады.

Как бороться с черной ножкой на рассаде

Борьба с черной ножкой в первую очередь основывается на профилактике этой болезни. Приобретайте качественные семена растений и обращайте внимание на устойчивые к недугу сорта.

Чтобы получить здоровую рассаду, сейте семена вовремя (как указано на упаковке), обязательно не раньше срока. Поскольку на прохладном подоконнике при недостатке освещения у сеянцев снижается иммунитет. Также для профилактики черной ножки хорошо использовать торфяные таблетки или горшочки. Выращенная в них рассада почти не болеет гнилями.

Рассаду высаживают в грунт вместе с торфяным горшочком

Немаловажно перед посевом протравить почву раствором марганцовки (3 г перманганата калия на 10 л воды), любого ЭМ-препарата (Байкал ЭМ1, Сияние, Возрождение) или пролить кипятком. После обработки почвы дайте ей постоять два дня, чтобы семена не "сгорели". Не забывайте, что после посева или пикировки лучше насыпать на поверхность почвы тонкий слой прокаленного крупнозернистого речного песка. Тогда грунт не будет покрываться плесенью.

Если вы не уверены в качестве почвы, не лишним будет за 1-3 дня до высадки рассады полить грунт биопрепаратом Трихоцин (6 г на 10 л воды) для профилактики корневых инфекций.

Если вы приобрели семена не в специализированном магазине, а с рук или собрали собственноручно на своем участке, то перед посевом обязательно подержите их в растворе марганцовки в течение 20-30 минут. Также хорошее средство от черной ножки на рассаде – Фитоспорин-М. Замочите семена в растворе препарата в соответствии с инструкцией. А еще Фитоспорином рекомендуется обработать каждый сеянец при высадке в открытый грунт и налить в лунки по 5 мл раствора этого препарата.

Популярные препараты для профилактики черной ножки

Сеянцы, накрытые пленкой или стеклом, регулярно проветривайте и удаляйте конденсат.

У рассады черная ножка – что делать

Если болезни все же не удалось избежать, как можно скорее удалите все пораженные сеянцы. А оставшиеся растения полейте под корень раствором Фитоспорина (из расчета 100 мл препарата на 10 л воды) и опрыскайте им же сеянцы, начиная с фазы двух настоящих листьев. При отсутствии этого препарата от черной ножки полейте рассаду 1%-ной бордоской жидкостью или малиновым раствором марганцовки. Также почву полезно присыпать смесью 1 ч.л. медного купороса и 1 стакана древесной золы.

Если грибок поразил большую часть рассады, распикируйте здоровые сеянцы в отдельные емкости с обеззараженной почвой (все больные – уничтожьте вместе с грунтом), поставьте в теплое место, притените от солнечных лучей, после подсыхания почвы полейте раствором любого фунгицида (Фитоспорина, Бактофита). Когда растения укоренятся (примерно спустя 5-7 дней после пересадки), перенесите их в более прохладное место.

Народные средства от черной ножки

Если вы не доверяете промышленным биофунгицидам, попробуйте избавиться от черной ножки при помощи народных рецептов. Так, многие огородники советуют перед посевом семян не только проливать почву раствором марганцовки, но и прокаливать в духовке или пропаривать над кипящей водой.

Насыпьте землю в металлическую посуду, обдайте небольшим количеством кипятка, закройте крышкой и подержите в горячей духовке (выше 100°С) 30 минут.

Под воздействием высокой температуры почвенные грибки погибают

Хорошее профилактическое средство от гнили корневой шейки рассады – опудривание поверхности почвы золой или измельченным древесным углем. А еще бывалые огородники советуют поливать сеянцы, предрасположенные к гнилостным болезням, раствором пищевой соды (1 ч.л. соды на 1 стакан воды).

Как видите, меры борьбы с черной ножкой сводятся в основном к тщательной профилактике. Поскольку при заражении растений бороться с недугом очень сложно. И зачастую спасти рассаду не удается. Не забывайте о правильной подготовке семян к посеву, обеззараживании почвы и соблюдении режима полива.