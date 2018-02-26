Гелиотеплица Иванова – как построить солнечный вегетарий своими руками

Большинство теплиц похоже по своему строению. Условия для жизни растений там тоже практически одинаковые, а значит, и возможности парников по выращиванию овощных культур несколько ограничены. Вегетарий Иванова – блестящая альтернатива традиционным теплицам!

Впервые о вегетарии стало известно около семи десятков лет назад – его изобрел и запатентовал ученый Александр Иванов еще в прошлом веке. Чтобы донести идею использования гелиотеплицы до широкого круга потребителей, была даже издана книга с подробным перечислением достоинств применения вегетария, а также описанием его конструкции.

К сожалению, потребители не оценили проект по достоинству, вегетарии не получили широкого распространения, а люди и дальше предпочитали использовать традиционные теплицы.

В вегетарии Иванова можно выращивать не только традиционные овощные культуры, но и экзотические растения, которые невозможно культивировать в обычном парнике.

Вегетарий и теплица: три отличия

Многие люди, впервые увидев вегетарий, подумают, что это знакомая большинству дачников пристенная теплица, которыми в наших широтах никого не удивишь. Их можно встретить на многих приусадебных участках. И чтобы понять, в чем же различие, нужно понять, как устроен вегетарий внутри. Вот тут-то и начинают разрушаться все стереотипы вокруг культивирования овощей в закрытых сооружениях.

Во-первых, даже при морозах в –10°С вегетарию не нужен дополнительный обогрев. Внутри постройки температура воздуха вряд ли опустится ниже отметки 18-20°С. В ночное время, когда мороз усилится до –15°С, в вегетарии будет не ниже 12°С.

Во-вторых, конструкция гелиотеплицы предусматривает оригинальную систему движения воздуха, благодаря чему исключается необходимость проветривания вегетария. Благодаря этому в помещении сохраняются не только влажность, но и количество азота и углекислого газа в воздухе, что имеет очень важное значение для рассады.

В третьих, культуры, которые выращивают в гелиотеплице, не нуждаются в частом поливе: в ней сохраняется оптимальный для растений уровень влажности.

Ученый Александр Иванов в своем вегетарии получал 44 кг огурцов и помидоров с 1 кв.м. Кроме этого, он выращивал там цитрусовые культуры, которые росли только на юге.

Самое главное достоинство вегетария Иванова – особенность строения, благодаря чему солнечная энергия, необходимая для поддержания микроклимата внутри сооружения, расходуется по максимуму. Так, вегетарий представляет собой постройку прямоугольной формы, которая оборудована плоской прозрачной крышей под наклоном 20 градусов.

Как соорудить фундамент вегетария

Для изготовления фундамента под вегетарий рекомендуется использовать свайно-ленточную технологию.

Вам понадобятся:

бетон марки М200-М250;

асбестоцементные трубы диаметром 120-150 мм;

рифленая арматура диаметром 12 мм (+ проволока для обвязки);

доска толщиной не менее 20 мм или влагостойкая фанера (для опалубки);

пластиковые трубы диаметром 50 и 150 мм (длиной не менее 30 см);

болгарка (с отрезным кругом по металлу и камню);

электролобзик;

шуруповерт;

саморезы.

Шаг 1

Самое первое, что нужно сделать – это подготовить площадку под фундамент, очистив ее от мусора, кустов. Площадку размечают в строгом соответствии с планом с помощью рулетки, кольев и бечевки. Для установки свай бурят скважины глубиной 500 мм.

Шаг 2

В пробуренные отверстия устанавливают асбестоцементные трубы, которые, выравнивают с помощью уровня. Внутрь каждой трубы вставляют по 3 арматурных прутка, которые втыкают в землю. Трубы заливают бетоном чуть выше уровня грунта. Выдерживают 2-3 суток для первичного застывания.

Шаг 3

Грунт снимают по периметру фундамента на глубину 15-20 см и ширину 20 см. Натягивают бечевку под углом, который соответствует углу наклона фундамента, размечают уровень труб и срезают их с помощью болгарки с кругом по камню. В трубах сверлят отверстия и крепят арматуру. В местах пересечения пруток вяжут отожженной проволокой.

Шаг 4

Опалубку собирают из досок или фанеры, с внешних сторон устанавливают подпорки из бруска. В опалубке с северной стороны предусмотрено пять отверстий для вентиляционных каналов диаметром 150 мм и три отверстия для слива излишков влаги с южной стороны диаметром по 50 мм. Трубы закрепляют в опалубке под углом, соответствующим углу наклона строения. Заливают фундамент бетоном. Конструкцию оставляют на просушку на 15-25 дней.

Шаг 5

В южной части теплицы снимают верхний слой грунта под нужным углом таким образом, чтобы расстояние от кромки ленточного фундамента до грунта было 40 см. Привезенный заранее грунт насыпают, выравнивают и трамбуют его, выдерживая аналогичное расстояние до верха ленты фундамента. При этом отверстия должны оставаться выше уровня грунта. С внешней стороны боковые стенки фундамента также засыпают грунтом, трамбуют его и высаживают укрепляющие растения или обкладывают дерном.

Каркас вегетария – как сделать своими руками

Каркас вегетария в большинстве случаев изготавливают из металла. Можно использовать и дерево, но нужно помнить, что оно не так долговечно, как металл. Длина металлических элементов должна быть 4-6 м. Их соединяют между собой, а также с установленными опорами при помощи сварки, заклепок или болтов. Чтобы предотвратить коррозию, металлические элементы необходимо покрыть влагостойкой краской.

Металлический каркас выполняют из трех одинаковых узлов, каждый состоит из трех вертикальных стоек и верхней горизонтальной балки. Между собой детали соединяют сваркой, а затем закрепляют их на фундаменте.

Вам понадобятся:

трубы прямоугольного сечения 40×80×4 мм – 9 шт. по 2500 мм и 3 шт. по 5006 мм;

бетон марки М200;

оцинкованная сталь для отливов;

эмаль молотковая 3 в 1 по металлу;

сварочный аппарат;

болгарка с отрезным и шлифовальным кругом.

Шаг 1

Заготовки выполняют из профильной трубы, согласно эскизу. В верхней части стоек выбирают пазы для укладки балки. Детали соединяют друг с другом с помощью сварочного аппарата: прихватывают точечно, проверяют на соответствие с чертежом и проваривают шов. Далее конструкцию зачищают от окалины, ржавчины и загрязнений, окрашивают молотковой эмалью в два слоя с промежуточным просушиванием.

Шаг 2

Стойки устанавливают в асбестоцементные трубы и заглубляют примерно на 60 см. Обрезками арматуры на некоторое время закрепляют конструкцию. Проверяют по уровню и заливают бетоном марки М200 вровень с поверхностью труб. Выдерживают бетон до полного высыхания.

Шаг 3

Отливы, выполненные из оцинкованной стали толщиной 1-1,5 мм, устанавливают с внешней стороны фундамента и крепят их к стойкам с помощью саморезов по металлу.

Перед установкой отливов поверхность фундамента застилают полосами из рубероида. Чтобы он прочнее держался, можно предварительно промазать бетон битумной или полимерной мастикой.

Обшивка вегетария – основные моменты

Рамы вегетария устанавливают в последнюю очередь – после того, как подойдут к концу работы по установке внутренних систем. В качестве укрытия вегетария можно использовать как остекленные рамы, так и поликарбонат. Разница в изготовлении описанных ниже рам заключается в одном: при использовании поликарбоната не нужно выбирать в брусках пазы для укладки стекла. Поликарбонат крепят поверх рам после того, как их установили на каркас.

Вам понадобятся:

• брусок 50×50 мм либо профильная труба 20×20 см;

• антисептик и краска или универсальное текстурное покрытие для дерева (металла);

• стекло толщиной 3 мм или поликарбонат толщиной 4 мм на стены и 8 мм – на потолок;

• при использовании поликарбоната – торцевой и соединительный профиль;

• силиконовый герметик;

• болты М10 L 120 мм с шайбами и гайками либо саморезы.

Схема установки рам на каркас показана на рисунке.

Все рамы и заготовки сначала покрывают антисептиком, а затем красят. На фундамент поверх отлива устанавливают торцевую раму. Выравнивают так, чтобы с обеих боковых сторон были равные расстояния. В раме и трубе рассверливают отверстия Ø12 для крепления болтов. Саму раму закрепляют на стойках.

Боковые рамы крепят к стойкам на болты по той же технологии, что и торцевую, а к фронтальной раме – на саморезы. Место стыка предварительно промазывают силиконовым морозостойким герметиком.

Потолочные рамы укладывают на верхние балки и соединяют друг с другом, согласно эскизу, при помощи саморезов, промазав стык герметиком. Соединение потолочных рам должно приходиться на среднюю балку.

Асбестоцементные трубы на внутренних стойках также рекомендуется обработать битумной мастикой для продления срока их службы в условиях высокой влажности.

Также изготавливают верхнюю раму и две фрамуги для проветривания и крепят их на место.

Завершающий этап – остекление рам или обшивка их поликарбонатом. Поликарбонат крепят при помощи специальных саморезов с термошайбой и соединительных профилей.

В качестве материала для крыши вегетария (она должна полностью пропускать солнечные лучи) чаще всего используют сотовый поликарбонат толщиной 8 мм. Из него же изготавливают боковые стены, а также фасад постройки – для этого используют поликарбонат толщиной 4 мм. Что касается северной стороны, она должна быть покрыта зеркальной фольгой или покрашена в белый глянцевый цвет. Но в большинстве случаев вегетарий пристраивают к стене какого-либо строения – дома или сарая.

Если строительство вегетария запланировано отдельно от постройки, то нужно позаботиться об утеплении задней стенки. Для этой цели используют пенопласт. В высоту северная непрозрачная стена должна достигать 2-2,5 м.

Попадая через прозрачную крышу, солнечные лучи, отражаясь от северной стенки, аккумулируются внутри помещения. Чем ниже опускается солнце, тем эффективнее расходуется его энергия в гелиотеплице. Благодаря 25-градусному уклону крыши, сооружение поглощает в 3-4,5 раза больше солнечных лучей, чем простой парник.

После сборки вегетария рекомендуется еще раз пройтись по стыкам силиконовым герметиком, чтобы исключить вероятность появления сквозняков.

Обустройство грядок и капельного полива в вегетарии

Грядки в вегетарии выполняют в виде ящиков, расположенных по обеим сторонам от центрального прохода, и оснащают системой капельного полива с подогревом воды.

Вам понадобятся:

доска 25 мм и обрезки бруска для изготовления гряд-коробов;

тротуарная плитка для проходов;

5 пластиковых или металлических бочек емкостью 200 л;

водопроводная труба Ø20 мм;

краны и вентили для монтажа капельного полива.

Шаг 1

Грядки-короба сколачивают, согласно эскизу, оснащают их ножками-колышками. Для труб капельного полива в стенках выполняют отверстия диаметром 25 см.

Шаг 2

Выполняют разметку и разравнивают грунт в виде террас. Устанавливают грядки-короба так, как показано на иллюстрации. Готовят углубления под бочки для слива воды с системы.

Шаг 3

Проходы и дорожки выкладывают тротуарной плиткой. Оставляют канавки под укладку труб для полива.

Грядки должны быть узкими и разделяться широкими проходами. В самом верху, под крышей, предусматривают горизонтальную шпалеру – она понадобится для подвязки растений, достигнувших внушительных размеров.

Шаг 4

На крышу подсобного помещения устанавливают металлические бочки (1), окрашенные в черный цвет. В одну из бочек вводят трубу подачи холодной воды (2) с поплавковым краном. Из другой на том же уровне выводят трубу контроля уровня (3), при переливе через нее происходит сброс воды за пределы теплицы. Бочки соединяют трубой (4) для выравнивания уровня воды. Магистральные трубы (5) выводят на высоте 10-15 см от дна бочек, чтобы избежать засоров. Для слива воды предусмотрены сливные трубы (6) и вентили (7).

Шаг 5

В трубах, предназначенных для укладки в грядки, проделывают отверстия (на расстоянии 18-20 см друг от друга) и укладывают их по схеме. Концы труб выводят в сливные бочки.

Система слива состоит из бочек (1) емкостью 150-200 л, заглубленных в грунт в южной части вегетария. В них сливается излишек воды из системы полива, кроме того, они служат дополнительными аккумуляторами тепла. Для контроля воды и слива ее излишков предусмотрены сливные трубы (2). Магистральный трубопровод (3), подводимый к накопителю, перекрывается вентилем (4).

Полив осуществляют следующим образом: вода в бочках, установленных на крыше, нагревается в течение дня от солнца; краны на бочках-накопителях закрывают и открывают краны подачи с бочек-нагревателей; в течение некоторого времени осуществляют полив; затем перекрывают краны на бочках-нагревателях; сливают остатки воды с системы в накопительные емкости, открыв краны на них.

Для зимнего использования системы полива бочки-нагреватели размещают внутри подсобного помещения и оснащают ТЭНами.

Если вы обустраиваете вегетарий в таких климатических условиях, где зимой морозы опускаются ниже –15°С, рекомендуют сделать отопление. Тогда использовать его можно будет круглый год.

В своей время Александр Иванов разработал вегетарий, чтобы каждый житель мог позволить себе выращивать свежие овощи и фрукты в любое время года, используя солнечную энергию. Сегодня такую возможность получил каждый дачник. Используйте максимально возможности солнца для увеличения количества и качества урожая!