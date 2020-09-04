Обрезка груши осенью для новичков: наглядные схемы, понятные советы

Осенняя обрезка вызывает у начинающих садоводов немало вопросов. Разберемся, от каких ветвей нужно избавить грушу и когда это лучше всего сделать, чтобы дерево хорошо пережило зиму и порадовало в следующем сезоне сочными плодами.

Правильная обрезка груши осенью позволит сформировать красивую разреженную крону, а также прочный и устойчивый скелет, способный выдержать большую нагрузку плодами. Если вы не относите себя к садоводам-профи, можно запросто запутаться в потоке информации, которую предлагают разные источники. Мы собрали для вас самые важные советы в одной статье и проиллюстрировали их понятными схемами.

Значение и достоинства осенней обрезки груши

Многие начинающие садоводы отказываются от обрезки молодой и взрослой груши, боясь навредить. Другие считают, что чем больше вырастет плодовое дерево, тем больше шансов собрать с него хороший урожай. Однако это в корне неверно. Разросшаяся крона препятствует попаданию солнечного света на плоды, что отрицательно сказывается на их сочности и вкусовых качествах. Кроме того, оставляя старые сухие сучья, вы рискуете, что они повредят здоровые, обломившись зимой под тяжестью снега.

Значение обрезки зависит и от возраста груши. Для молодых деревьев, еще не вступивших в пору плодоношения, важно правильно сформировать скелет и крону. Уже плодоносящим нужно помочь распределить питательные вещества, чтобы добиться лучшего урожая. А вот для старых деревьев на первое место выходит необходимость омоложения.

Обрезку кроны груши чаще всего проводят весной и осенью. Преимущества осенней обрезки заключаются в следующем:

Завершен процесс вегетации, а значит, на срезе в этом году уже не образуется новых побегов.

Замедлено сокодвижение, поэтому сок не будет вытекать через ранки-срезы.

Правильная осенняя обрезка груши и формирование разреженной кроны стимулируют плодоношение в следующем сезоне.

Больше возможностей провести работу без спешки и риска для дерева. Весна может наступить стремительно, и можно не успеть выполнить работу до начала сокодвижения. Или, наоборот, после ранней обрезки могут случиться заморозки, которые помешают заживлению ран. А вот осеннюю обрезку можно выполнять в любое время после снятия плодов. Главное, завершить ее за 2-3 недели до первых морозов.

Осенняя обрезка саженца груши в год посадки не производится. Это может затормозить рост молодого дерева и снизить его шансы успешно перезимовать. Во всех остальных случаях процедуру рекомендуется проводить ежегодно или минимум через год.

Инструменты для обрезки плодовых деревьев

Чтобы выполнить обрезку груши или яблони, понадобятся следующие инструменты:

Секатор . Для обрезки тонких и средних ветвей (до 2,5 см в диаметре), а также для удаления сухих сучков и молодой поросли.

. Для обрезки тонких и средних ветвей (до 2,5 см в диаметре), а также для удаления сухих сучков и молодой поросли. Сучкорез . По функционалу схож с секатором, но имеет более длинные ручки, а значит, обеспечивает удобный доступ к высоко расположенным ветвям.

. По функционалу схож с секатором, но имеет более длинные ручки, а значит, обеспечивает удобный доступ к высоко расположенным ветвям. Садовая пила . Для удаления ветвей более 2,5 см в диаметре.

. Для удаления ветвей более 2,5 см в диаметре. Нож . Для обрезки побегов, зачистки ранок.

. Для обрезки побегов, зачистки ранок. Масляная краска или садовый вар. Для обработки срезов.

Инструменты должны быть острыми, чтобы срезы получались ровными и гладкими. Перед обрезкой и после нее инвентарь важно обеззаразить, например, раствором марганцовки, медного купороса, хлорной известью или спиртом.

Срез на почку и срез на кольцо – в чем разница?

Существуют 2 основных способа обрезки груши – укорачивание ветвей путем отсечения макушечной части побегов (срез на почку) и прореживание (срез на кольцо). Каждый способ преследует определенные цели и выполняется по определенным правилам.

Отсечение побега на кольцо

Если ваша цель – избавиться от ветки, оптимальным местом для среза является кольцевой наплыв коры у ее основания. Именно в этом месте заживление ран происходит быстрее. Срез важно сделать максимально близко к стволу или материнской ветке, но без их повреждения. Любая "выемка" (углубление среза в ствол) нарушает движение сока, из-за чего дерево теряет силу. Оставляя пенек, мы, напротив, получим отслоение коры, подгнивание древесины и образование дупла, которое чаще всего становится очагом болезней.

Прореживание путем отсечения побегов на кольцо проводится до тех пор, пока крона полностью не сформируется. При этом на стволе оставляют всего несколько основных веток, а остальную поросль удаляют.

Срез на почку

Этот тип обрезки помогает изменить направление роста ветки. Для этого на годовалом стебле находят почку, которая "смотрит" в нужную для правильной формы кроны сторону. Побег обрезают над этой почкой под углом 45 градусов. При этом важно оставить небольшой пенек (около 1,5-2 см). Слишком длинный пенек обычно засыхает, и почка весной не просыпается.

Особенности и сроки проведения осенней обрезки груши

Когда делать обрезку груши, каждый садовод решает для себя сам. В средней полосе России рекомендуется заняться этим после съема урожая – в конце августа или начале сентября. В южных регионах страны "стрижку" можно отложить и на октябрь. Но слишком затягивать с процедурой не стоит, т.к. ранкам нужно время, чтобы затянуться до наступления холодов.

Астрологи не советуют производить обрезку на растущую Луну. В это время соки понимаются вверх, и на заживление срезов дерево тратит много сил и времени. Лучше выберите дни убывающей Луны (в идеале, 4 фазу).

Выбрать хороший день для обрезки груши поможет Лунный календарь.

Чтобы понять, как правильно делать обрезку груши после лета, нужно понимать, что осенняя "стрижка" носит, в первую очередь, санитарный характер. С конца августа движение соков замедляется, хотя до полной остановки пока еще далеко. Дерево сможет затянуть места срезов, но для этого ему придется затратить силы, припасенные на зиму. Чтобы не истощить резервы груши и не оставить его без полезных веществ, осенняя обрезка должна быть предельно щадящей.

Если вы пропустили сроки обрезки груши, лучше отложить процедуру до весны. В противном случае дерево может не справиться со стрессом и плохо переживет зимовку.

Прежде чем перейти к конкретным схемам обрезки груши, не лишним будет ознакомиться с общими правилами и нюансами.

Выбирайте для обрезки сухие дни . Дождливая погода повышает риск инфицирования раны. После наступления заморозков обрезку уже не проводят. Оптимальная температура воздуха – не ниже 8°С.

. Дождливая погода повышает риск инфицирования раны. После наступления заморозков обрезку уже не проводят. Оптимальная температура воздуха – не ниже 8°С. Используйте садовую лестницу . Древесина груши более плотная и твердая, чем у яблони, но вместе с тем и более хрупкая, а следовательно подвержена разломам. Это значит, что карабкаться по скелетным ветвям во время санитарной процедуры категорически запрещается.

. Древесина груши более плотная и твердая, чем у яблони, но вместе с тем и более хрупкая, а следовательно подвержена разломам. Это значит, что карабкаться по скелетным ветвям во время санитарной процедуры категорически запрещается. Не переусердствуйте с обрезкой . За один раз не удаляйте более 25% общей массы древесины. Если же дерево нуждается в капитальной обрезке, отложите процедуру на раннюю весну, а осенью лишь немного укоротите ветви (примерно на четверть их длины). Срезы подвержены вымерзанию, а значит, сильная обрезка может привести к тому, что дерево пропадет. Кроме того, сильная обрезка груши в молодом возрасте отдаляет начало плодоношения.

. За один раз не удаляйте более 25% общей массы древесины. Если же дерево нуждается в капитальной обрезке, отложите процедуру на раннюю весну, а осенью лишь немного укоротите ветви (примерно на четверть их длины). Срезы подвержены вымерзанию, а значит, сильная обрезка может привести к тому, что дерево пропадет. Кроме того, сильная обрезка груши в молодом возрасте отдаляет начало плодоношения. Скелетные побеги более 5-7 см в диаметре вырезайте в три этапа. Сперва сделайте надпил снизу, иначе под собственной тяжестью ветка надломится, и произойдет надрыв коры. Затем надпилите ветку сверху, оставив пенек. Когда вы уже избавитесь от основной части ветки, можно приступать к выравнивающему спилу.

Обрабатывайте все срезы . Срезы нужно замазать садовым варом или составами на основе олифы. Взрослые сухие ветви обрабатывают сразу, а молодым необходимо дать около суток, чтобы подсохнуть.

. Срезы нужно замазать садовым варом или составами на основе олифы. Взрослые сухие ветви обрабатывают сразу, а молодым необходимо дать около суток, чтобы подсохнуть. Не оставляйте обрезанные ветви на участке. Осенняя обрезка часто связана с освобождением дерева от пораженных вредителями ветвей. Поэтому лучше сразу избавиться от них, например, сжечь.

Что и зачем нужно срезать: пошаговая инструкция обрезки груши

Предлагаем подробную инструкцию с иллюстрациями по санитарной обрезке груши осенью. Разобраться с нашими схемами сможет каждый.

1. Удалите сухие и больные ветви

Удаление сухой, поврежденной и больной древесины – это то, с чего стоит начать обрезку не только груш, но и яблонь осенью. Это важно, чтобы исключить риск надлома здоровых ветвей при обрушении больных под тяжестью снега в зимний период.

Пораженные вредителями сучья обрезайте, начиная с места распространения заболевания. "Мертвую" древесину легко отличить от здоровой: в течение летнего периода на ней не появилось ни листвы, ни плодов. Также она может отличаться по цвету.

2. Срежьте молодую прикорневую поросль

Молодую дикую поросль груши можно удалять как весной, так и осенью. Эти побеги не имеют ничего общего с плодовой кроной, а являются, по сути, продолжением корневой системы. Не одревесневшие побеги обломайте у основания, одревесневшие – вырежьте секатором или откопайте до места отрастания. А вот от толстых прикорневых побегов лучше избавляться только поздней осенью. Это любимое место зимовки личинок тли и спор мучнистой росы, поэтому откладывать эту работу на потом не стоит.

3. Обрежьте волчки

Волчки – это мощные жирующие побеги, большая часть которых растет вертикально. Появляются они чаще всего в пределах 1,5-2 м от ствола у основания крупных ветвей или непосредственно от ствола. Плодов эти ветви не дают, но отнимают у дерева много сил. Срежьте волчки максимально близко к точке их роста на основной ветке.

4. Проредите крону

a-ветви растут слишком близко, b-ветви смотрят вниз, c- ветви смотрят с сторону ствола, d- перекрещивающиеся ветви

Осенняя обрезка груши не ставит основной целью формирование кроны. Но если есть возможность, почему бы не позаботиться о формировании красивой кроны (хотя бы частично) уже осенью. Если два и более побегов растут примерно из одного и того же места под небольшим углом к основной ветке, они будут конкурировать и загущать крону, мешая солнечному свету проникать сквозь пышную листву летом. Поэтому оставьте самый здоровый из них, а остальные удалите. Желательно, чтобы ветка, которую вы оставляете, росла под углом 60 градусов к основной. Острый угол может привести к тому, что ветка обломится, когда на ней созреют плоды.

Не забудьте обрезать ветви, которые растут вниз, в сторону ствола, а также отходят от ствола под углом 90 градусов и перекрещивающиеся побеги.

5. Укоротите ветки, которые нужно удалить весной

Так как капитальную обрезку осенью не проводят, стоит ограничиться укорачиванием ветвей, от которых вы сможете избавиться весной, чтобы дерево в период вегетации пустило все силы на новые побеги. Сделаете короче ветви, которые кажутся вам лишними. Если дерево нуждается в основательной обрезке, лучше растянуть этот процесс на 2 или 3 года.

6. Обрежьте годичный прирост на почку

Для хорошего урожая годичный прирост обрезают примерно на четверть от изначальной длины. Обязательно оставьте на однолетних побегах несколько почек для дальнейшего развития весной. Спил делается под почкой, отсчитав от которой еще две, мы получим почку, направленную к периферии кроны. Это связано с тем, что из первой (самой близкой к срезу) почки растет побег, "прижатый" к материнской ветке. Из второй почки – побег, направленный к центру кроны. И именно 3-й побег дает оптимальный для формирования пирамидальной формы кроны угол. Его впоследствии и нужно оставить.

Если у вас остались вопросы, дополнительную информацию ищите в видео по обрезке груши осенью.

Особенности обрезки колонновидной груши

Принципы обрезки колонновидной груши осенью отличаются от общих правил, т.к. эти сорта не обладают сильно ветвящейся кроной.

Центральный проводник, или ствол-колонну, первый раз обрезают не раньше, чем спустя 5 лет после посадки. При правильном уходе он будет прирастать на 12-15 см каждый год.

Если верхушечная почка повреждена, и на дереве развивается несколько побегов-конкурентов, один из них срезают под кольцо, оставляя более здоровый.

Основной уход за колонновидной грушей заключается в прореживании боковых ответвлений. Удалять необходимо лишь ослабленные, сухие и поврежденные ветки. Также прореживание выполняют, если качество и количество плодов заметно снизились.

Надеемся, что обрезка груши осенью для начинающих в картинках – это удобный способ разобраться в не слишком сложном, но и не самом простом процессе формирования кроны дерева. И если вы, следуя нашим рекомендациям, грамотно подготовили свои растения к зимовке в следующему году, то обязательно получите хороший урожай сочных плодов.