Несколько способов применения нашатырного спирта в саду и огороде

Если вы думаете, что нашатырный спирт – лишь антисептик из аптеки, поспешим вас переубедить. Для огородника это медикаментозное средство станет прекрасным помощником в саду и огороде как в качестве удобрения для растений, так и для борьбы с насекомыми-вредителями.

10%-ный нашатырный спирт, который по научному именуется водным раствором гидроксида аммония, продвинутые дачники обычно сокращенно называют просто нашатырем и смело используют у себя на грядках. Как? Сейчас расскажем.

Нашатырный спирт как удобрение

Нашатырь – удобрение? Многие не поверят в такое сочетание, а зря. Если вы посмотрите на формулу препарата (NH₄OH), то убедитесь, что одна из его составляющих – важнейший элемент для растений, азот. Напомним, что он крайне важен для образования растительного белка, является составляющей хлорофилла, отвечает за наращивание вегетативной массы растения и вызревание плодов.

Разумеется, в "рацион" культур на грядках весной и летом обязательно должны входить азотные удобрения – аммиачная селитра, сульфат аммония, карбамид, мочевина и т.п. Но если всех этих дорогостоящих препаратов нет под рукой, почему бы в качестве легкодоступного источника азота не использовать корневую подкормку таким доступным нашатырным спиртом? Разумеется, предварительно разведя его до безопасной для растений концентрации.

Ведь в нашатырном спирте масса азота достигает 82%, он высококонцентрирован, легко доступен для растений, действенен и стоит недорого!

Определить, что растение нуждается в подкормке азотом, несложно. Свидетельство этому – характерные светлые пятна на листьях или их пожелтение (нарушается формирования хлорофилла), замедление роста, отсутствие прогресса в цветении (бутоны не распускаются, вянут и опадают), слабый иммунитет.

Нашатырный спирт для растений

Итак, что, когда и как можно подкормить в огороде нашатырем? Практически любую культуру!

Наиболее требовательны к азоту капуста, тыква, кабачки, картофель, перец, баклажаны, ревень. Будут благодарны вам и порадуют пышным цветением после внесения нашатыря георгины, пионы, лилии, розы, клематисы. Хорошим урожаем отзовутся кустарники и деревья: вишня, слива, малина, ежевика, клубника, крыжовник, смородина, яблоня. Культуры, которые потребляют азот в умеренном количестве: лук, чеснок, томаты, огурцы, свекла, чеснок.

Например, осмотрите лук и чеснок – если заметили, что перья у них растут короткими и толстыми, причем желтеют с кончиков, это явные признаки нехватки азота. В этом случае растениям помогут подкормки раствором аммиака: 1 ч.л. нашатырного спирта растворяется в 1 л воды, это поможет формированию крепких зеленых перьев. Раствором поливают лук и чеснок еженедельно под корень, не задевая стебли и листья. В период активного созревания урожая для получения крупных луковиц дозу можно уменьшить: 1-2 ст.л. нашатыря (25-30 капель) на 10 л воды.

Нашатырный спирт полезен и для клубники. Первый раз обработайте ее кустики в начале сезона, как только появятся первые листочки. Для этого используется стандартный раствор – 1 ст.л. нашатыря на 10 л воды. Второй раз таким же раствором пролейте клубнику уже после цветения, чтобы у нее прибавилось сил для созревания ягод. Третью и последнюю обработку клубники проведите уже после сбора урожая – подкормленные растения уйдут на зимовку окрепнувшими и полными сил, что гарантирует стабильно высокий урожай на следующий год.

Для томатов нашатырный спирт также станет отличным подспорьем. Зреющие помидоры надо начинать поливать раствором нашатыря слабой концентрации (1 ст.л. на 10 л воды), постепенно повышая ее, отслеживая состояние растений (до 3 ст.л. на 10 л воды). Периодичность поливов с такой подкормкой – раз в неделю.

Полив огурцов нашатырным спиртом производится по той же вышеописанной схеме. Чтобы побеги активно развивались, применяют слабоконцентрированный раствор: достаточно 2 ст.л. нашатырного спирта на 10-литровое ведро один раз в 7-10 дней. Далее дозу при необходимости можно увеличивать.

В условиях исключительно бедных почв при приготовлении раствора содержание нашатырного спирта в 10 л воды увеличивают до 3 ст.л. или более, но не превышают максимально допустимую концентрацию – 1 ч.л. на 1 л воды, иначе растение начнет "жировать".

Как и когда производить обработку растений нашатырем

Не забывайте, что раствор нашатырного спирта – концентрированное вещество с едким запахом. Чтобы не навредить ни себе, ни растениям, необходимо четко придерживаться правил работы с подобными препаратами:

Не занимайтесь смешиванием аммиачных подкормок при гипертензии – это может спровоцировать скачок высокого давления.

Используйте средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, закрытую одежду.

При попадании вещества на слизистые оболочки срочно и обильно промойте пораженные участки проточной водой.

Не увеличивайте самопроизвольно рекомендованные дозы аммиака для обработки растений, чтобы не обжечь их.

Смешивание рабочего раствора проводите на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

После обработки нашатырем растений в теплице проводите обязательное проветривание.

Подкормку нашатырем проводите в безветренную сухую погоду, после полива растений. Помните, что при использовании нашатырного спирта нет необходимости дополнительно подкармливать растения любыми азотными удобрениями. Это может создать растениям дополнительную нагрузку и способствовать накапливанию в них нитратов.

Нашатырный спирт против вредителей сада и огорода

Но нашатырный спирт на огороде и в саду может выступать не только в качестве удобрения, а также работать как инсектицид. Его едкий запах легко улетучивается, но успевает отпугнуть большинство огородных вредителей.

Как минимум, с помощью нашатыря можно избавиться от тли на растениях. В 10 л воды растворите 50 мл препарата и 100 г натертого хозяйственного мыла. Дайте составу немного настояться, чтобы мыло хорошо растворилось. Опрыскивайте растения по листьям с обеих сторон рано утром в безветренную и пасмурную погоду.

Помогает нашатырь и от медведки, проволочника и даже крота. Непосредственно перед высадкой на грядку какой-либо культуры (картофеля, перцев, томатов) лунки пролейте раствором аммиака (3-4 ст.л. на 10 л воды) и повторите процедуру еще раз через 7-10 дней. Если вы обнаружили нору крота или медведки – поместите туда ватку, смоченную в чистом нашатыре. Бывалые огородники утверждают, что такой прием защищает растения от этих вредителей в течение всего последующего сезона.

Чтобы приготовить раствор нашатыря против лукового скрытнохоботника и долгоносика, 3-4 ст.л. препарата разведите в 10 л воды. Этим "эликсиром" поливайте лук весной и в первой половине лета с интервалом 7-10 дней.

Резкий запах нашатыря также отпугнет от ваших насаждений луковую и морковную муху. Для защиты овощей от этих вредителей междурядья следует поливать раствором, приготовленным из 1 ст.л. аптечного препарата и 10 л воды, каждые 10-12 дней.

Концентрированный раствор нашатыря поможет также в борьбе с муравьями, которые сами хоть не вредят огородным растениям, но являются потенциальной угрозой на участке (разводят тлю, строят муравейники возле корней). Раствор нашатырного спирта аккуратно вливается в муравьиные ходы или центр муравейника.

Кстати придется этот препарат и при нашествии комаров и мошек на ваш участок. Обрызгайте пространство открытой беседки или уличной скамейки таким пахучим лекарством. Неприятный запах быстро исчезнет, но останется уловимым для насекомых, и они не рискнут приблизиться к месту вашего отдыха.

Слизни и гусеницы капустной белянки также не любят запаха нашатыря. Обильно полейте из лейки кочаны капусты так, чтобы попасть в труднодоступные места. Раствор приготовьте из смеси 100 мл нашатырного спирта и 10 л воды. От гусениц грядки опрыскивают или поливают по несколько раз в день.

Как видите, "копеечное" аптечное средство может стать настоящей находкой для огородника. Нужно лишь знать, как, где и когда грамотно применять нашатырь на участке.