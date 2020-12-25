Топ-10 самых крупных сортов томатов от читателей Огород.ru

Производители семян часто обещают "золотые горы", но вырастает порой совсем не то. Поэтому гораздо полезнее узнавать об успехах простых огородников, которым удалось вырастить урожай, достойный внимания, чтобы взять на заметку сорта и секреты.

Томатная пора, как, впрочем, и будущий урожай еще впереди. Поэтому в нашем Клубе томатоводов-любителей пока обсуждают капризы погоды, охватившую всю страну жару и то, как переносят ее люди и растения. Пока томаты зреют и наливаются соком, готовясь к новым рейтингам, вспомним прошлогодние успехи и достижения наших увлеченных томатоводов. Если вы еще не входите в число рекордсменов, но хотите к ним присоединиться, самое время узнать, томаты каких сортов в прошлом году оказались самыми крупными из всех.

Все фотографии и замечания о томатах разных сортов в этом материале принадлежат реальным людям. Они могут не совпадать с рекламными фото и описанием сортов, которые предлагают производители семян и агрофирмы.

Бельмонте (Belmonte)

Томат сорта Belmonte, фото Людмилы Ди

Очень высокие и мощные кусты (выше 2 м), лучше всего растут в теплице, формируются в два стебля. Все плоды равномерно крупные, не склонны к заболеваниям, сладкие. Но у разных производителей можно встретить этот сорт с красной и розовой окраской. Несмотря на разницу в цвете размеры томатов не меняются и достигают 800 г для первых плодов и 500 – для последних на кусте.

Болгарское чудо

Томат сорта Болгарское чудо, фото Федора Титова

В ярко-розовых крупноплодных томатах мало семян. Сорт очень урожаен и устойчив к плохой погоде. Даже в дождливое и холодное лето с куста можно собрать несколько килограммов плодов, а в хорошую погоду счет идет на десятки килограммов. Растет и в открытом, и в закрытом грунте, формируется в два ствола. Единственный минус – семена порой туговсхожие.

Ваше благородие

Томат сорта Ваше благородие, фото Ирины Павлив

В теплице кусты этого сорта вырастают выше 2 м, а в открытом грунте – до полутора. Сочные плоды хороши для салатов, однако их шкурка твердовата. В жаркое лето будут сладкими, а в дождливую погоду – с кислинкой. Независимо от температуры плоды огромны, хотя заявленного килограмма почти не достигают. Зато сохраняется размер плодов и на верхних кистях.

Мишка косолапый желтый

Томат сорта Мишка косолапый желтый, фото Марины Башаровой

"Мишки" есть разных цветов, и все эти томаты дают плоды по 800-1000 г, а есть и уникумы до полутора кг. Только салатные, конечно, но одним помидором можно наесться вдвоем. Почти не болеют, плодоносят до начала октября. Выращивать лучше в высокой теплице, потому что кусты очень мощные и нуждаются в пространстве.

Розовый гигант

Томат сорта Розовый гигант, фото Светланы Полупановой

Плоды вырастают крупными, но на кусте их не больше десятка. Созревать начинают довольно поздно (по сравнению с другими), часто растрескиваются у плодоножки и очень плохо хранятся. Подходят для приготовления салатов и соков, растут и в теплице, и в открытом грунте. Можно формировать в 2-4 стебля, но обязательно нужно подвязывать.

Сокровище инков

Томат сорта Сокровище инков, фото Тамары Гореловой

Семена туговсхожи (всходят 2-3 семечка из 5), кусты растут крупными, формируют их в 2 стебля. К сожалению, плоды хоть и крупные, но часто с невыразительным вкусом, с твердым основанием и мягкой кожицей. Хороши, скорее, своим внешним видом и необычными разводами в мякоти, чем вкусовыми качествами.

Спринт таймер

Томат сорта Спринт Таймер, фото Раисы Явтушенко

Кусты до 2,5 м, самые крупные плоды – более 700 г. Формируют кусты в 1-2 стебля и обязательно подвязывают к опорам. Плоды вкусные, сахаристые и очень обильные. С 20 кустов можно снять 8 ведер – и это не предел в хорошее лето.

Сызранская роза

Томат сорта Сызранская роза, фото Анатолия Силина

Сорт склонен к растрескиванию и неравномерному созреванию, однако за его вкус ему можно простить что угодно. Кусты в теплице вырастают до 1,8 м, формируют их в 1-2 стебля, обязательно часто поливают или мульчируют. Кожура у плодов тонкая, легко повреждается, мякоть сахаристая и очень ароматная.

Шунтукский великан

Томат сорта Шунтукский великан, фото Маргариты Жевлаковой

Начинает плодоносить одним из первых, заканчивает уже по холодам, при этом очень устойчив к болезням. Плоды набирают в среднем по 600 г, причем они очень вкусные и ароматные. Зеленые томаты хорошо дозариваются, а кусты можно растить и в открытом грунте, правда, тогда они будут чуть выше метра высотой.

Японский краб

Томат сорта Японский краб, фото Федора Титова

Привлекает не только размером, но и необычной формой, и урожайностью. Как и многие крупноплодные, не слишком лежкий, нужно съедать или перерабатывать быстро, потому что кожица тонкая. Мякоть нежная, сахаристая, но при неправильном уходе от плодоножки в центр растет белый плотный стержень, ощущающийся как недозрелая мякоть. На первых кистях плоды 700-900 г, затем постепенно мельчают до 300 г.

Советы по выращиванию крупноплодных томатов

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"Не существует огородника, который бы не мечтал вырастить самую большую тыкву, кабачок, помидор либо другой овощ".

Сорт или гибрид?

На самом деле, более крупные плоды всегда сочнее и вкуснее. Что определяет крупноплодность томата? Конечно, это в первую очередь сорт. Гибридные томаты не имеют таких размеров. Там и не ставится такая задача. Хотя есть отдельные представители, которые вырастают до очень приличных размеров.

Все ясно. Выбрали крупноплодный сорт и начали выращивать. Но часто результат далек от ожидаемого. Почему?

Сначала о сортах. У меня есть несколько томатов, которые могут выдать плоды массой ближе к 1 кг и более:

Спринт Таймер;

Гигант Бельгии;

Минусинский;

Болгарское чудо;

Бычье Сердце Рыбного озера;

Розовая Бригадель;

Рим;

Скорпион;

Армянский биколор.

В этих сортах заложена крупноплодность, а значит, результат будет зависеть уже только от нас с вами. Чтобы получить по-настоящему крупные плоды, кроме обычных рекомендаций, нужно понять три момента:

Сможете развить хорошую корневую систему – значит, полдела уже сделано. Урожай необходимо формировать. Без качественного питания томат не достигнет заявленных производителем размеров.

Правильное развитие корневой системы

Для начала разберемся с корневой системой. Здесь нужно начинать с рассады и идти по нарастающей, чтобы прирост новых корешков шел постоянно, не останавливаясь.

На стадии рассады важно помнить о подсушивании, ведь в это время корешки стараются найти все капли влаги в стаканчике, а значит, растут. Также необходимо осуществить две-три перевалки в более просторные горшки, иначе рост корневой затормозится, и потом дать новый толчок будет сложнее.

При высадке в грунт важна теплая почва, причем на максимально возможной глубине. В холодной почве (весной даже в тепличке она всегда холодная) рост корешков минимальный, а стебель в теплом воздухе продолжает расти, и возникает дисбаланс в развитии – верх перегоняет низ.

Теперь кое-что важное о поливе, точнее о его отсутствии. Поливать томаты нужно только один раз – во время высадки рассады на постоянное место, а затем о лейке стоит забыть. По мере отступления влаги из верхних слоев почвы, корни будут активно расти и в стороны, и вниз (опять же, если почва теплая, в холодную они не полезут, и растение начнет просто вянуть).

Формировка урожая

Для томатов крупноплодных сортов, особенно при неблагоприятной весенней погоде, свойственна перегрузка первых кистей урожаем. Это может привести к остановке роста корневой системы, а значит, лишит нас надежд на обильное и продолжительное плодоношение куста.

Чтобы избежать этого, нужно оставить на первой кисти только 3-4 плода, причем сделать это вовремя. Как только на кусте появятся маленькие завязи, все лишнее срежьте ножницами без жалости.

Сомневаетесь в действенности этого метода? Проведите эксперимент:

Посадите три растения одного крупноплодного сорта. У первого растения уберите всю завязь на первой кисти. У второго уберите и первую, и вторую кисть. А третий оставьте, как есть. Посмотрите, на каком растении будут самые крупные плоды.

Питание томатов

Теперь, когда мощная корневая система, как насос, поставляет томату влагу и питание, для получения крупных и качественных плодов осталось сделать всего одно. Что же? Обеспечить томату полноценный набор питательных веществ.

Ведь без питания растению нечем будет прокормить и наполнить плоды, а значит, вместо помидора в 800 г вы получите от силы 300 г.

Схема превращения азота в питательные вещества

Любой плод – это в первую очередь белки, которые состоят из аминокислот и образуются лишь при наличии азота. Именно в момент роста плодов куст должен активно подпитываться азотом и другими элементами питания. Без внесения комплексных удобрений куст будет голодать и не даст желаемого результата.

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