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Подкормка для клубники: когда, чем, сколько

    20.05.2021     48644
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: Чем подкормить клубнику

Цикл жизни садовой земляники короток: за три года куст успевает развиться из дочерней розетки до самостоятельного растения, дать урожай, размножиться и истощить свои силы. Впрочем, без нормального питания до урожая дело может и не дойти.

Разные сорта садовой земляники реагируют на отсутствие подкормок по-разному. Точнее, урожайность снижается у всех, но на некоторых это порядка 20%, что не критично, а на других (особенно ремонтантных) – до 50%, что уже печально.

В чем же нуждается клубника весь сезон и как накормить ее и самому при этом не наесться "химии"?

Чем подкормить клубнику ранней весной

Биоудобрение для клубники Биоудобрение для клубники

Биоудобрение для клубники

Сразу стоит оговориться – ранняя весна в каждом регионе своя. В Краснодаре в марте садовая земляника готова к обработке, а в Сибири в это время до нее еще не докопаться. Поэтому приступать к уходу и подкормке кустов стоит тогда, когда среднесуточная температура стабильно положительная, земля растаяла и начала прогреваться.

В средней полосе эта пора приходится на середину апреля.

Одной подкормкой в этот момент не обойтись, нужен комплекс мер:

  1. Снимите с кустов старую зимнюю мульчу, уберите мусор.
  2. Обрежьте засохшие и замерзшие листья.
  3. Если земля сухая, обильно полейте междурядья.
  4. Внесите сезонное удобрение в почву.
  5. Прорыхлите почву вокруг кустов, чтобы не было корки.
  6. Уложите на гряду свежий слой мульчи.

Теперь о самом удобрении. Весной садовой землянике, как и большинству культур, в первую очередь необходим азот. Он содержится в таких органических удобрениях, как компост, коровяк, куриный помет, травяной чай. Но именно в эту пору раздобыть их достаточно проблематично – компостная яма после зимы еще не перекопана, сорняков для приготовления настоя нет, а настои коровяка и куриного помета готовятся не один день, т.е. за стандартный выходной вы просто не успеете их приготовить.

Конечно, можно внести в почву мочевину из расчета 15 г (1 ст.л.) на 1 кв.м, но для тех, кто не приемлет "химии", это не вариант.

Есть и еще один вариант – биоудобрения на основе гумуса или гранулированный компост. Они не обжигают корни, не пахнут, не требуют долгого разведения и легко дозируются. Клубнике весной нужно 40-60 г такого удобрения на один "квадрат" гряды.

Чем подкормить клубнику во время бутонизации и цветения

Чем подкормить клубнику во время бутонизации и цветения Чем подкормить клубнику во время бутонизации и цветения

Пропускать подкормку во время бутонизации и цветения можно лишь в том случае, если весной вы внесли под перекопку комплексное органическое или минеральное удобрение. Если же в почву пошел чистый азот, самое время добавить к нему калия.

Проще всего сделать это с помощью зольного настоя. 200 г золы выдерживают в ведре воды 2-3 дня, а затем проливают междурядья из расчета ведро на 1-1,5 пог.м.

Если печки у вас нет, шашлыки вы не жарите, а значит, и золы в хозяйстве нет, можно заменить ее калийной селитрой. Чайную ложку удобрения разводят в ведре воды и выливают под каждый кустик 0,5 л раствора.

Чем подкормить клубнику во время плодоношения

Чем подкормить клубнику во время плодоношения Чем подкормить клубнику во время плодоношения

Когда основное цветение осталось позади и на кустах появились завязи, подкармливать клубнику все еще можно. Заметьте, не нужно, а можно! В это время те, кто пропустил две предыдущие подкормки, но очень хочет сладких ягод, может провести внекорневую подкормку (по листу).

Для этой цели берут комплексное удобрение с микроэлементами, например, "Универсальное для плодово-ягодных", разводят из расчета 10 г на ведро воды и опрыскивают кусты до намокания листовой пластины. Помните, что внекорневые подкормки усваиваются быстрее и лучше, поэтому не увеличивайте рекомендованную дозу ни на грамм.

Чем подкормить клубнику после сбора урожая

Чем подкормить клубнику после сбора урожая Чем подкормить клубнику после сбора урожая

После сбора урожая куст садовой земляники истощен и нуждается в восстановлении сил. Если вы планируете оставить его на следующий год, потребуется еще одна подкормка. Она проводится в июле и, как и первая, может состоять из органики, биоудобрений или минерального комплекса.

  • Заполните ведро емкостью 10 л на 1/4 свежим жидким навозом, залейте его водой и дайте настояться 3 суток. Полученный настой разбавляйте водой в следующих пропорциях: на одну часть настоя берите 3 части воды и вносите из расчета 1 л под один куст.
  • 40-60 г биоудобрения для клубники рассыпьте на 1 кв.м гряды, заделайте при рыхлении на глубину 7-10 см и хорошо полейте.
  • 25 г сернокислого калия, 25 г суперфосфата и 20 г мочевины на 1 кв.м гряды, заделайте при рыхлении и обильно полейте.

Если вы обрезаете листья на клубнике, то лучше всего сделать это именно после сбора урожая, совместив с обработкой противогрибковыми препаратами и внесением удобрений.

Чем подкормить клубнику осенью

Чем подкормить клубнику осенью Чем подкормить клубнику осенью

Хотя последнюю подкормку клубники принято называть осенней, проводится она в конце лета (в средней полосе – во второй половине августа). Это внесение удобрений должно дать кустам силы на подготовку к зиме и саму зимовку. Важно, чтобы в августе и сентябре клубника не получила обилия азота – он стимулирует рост молодой листвы, которая будет обречена на гибель с первыми заморозками.

В принципе, если вы внесли полноценный запас питания после сбора урожая, то в конце лета можете ограничиться зольным настоем или просто опудрить кусты золой, а затем прорыхлить.

Но если этого сделано не было, то рассыпьте между кустиками суперфосфат (30 г на 1 кв.м) и сернокислый калий (20 г на 1 кв.м) и заделайте, совместив с обильным поливом. Подойдут и комплексные удобрения с пометкой "Осень" – они содержат нужные вещества и минимум азота.

Как видите, двух-трех полноценных сбалансированных подкормок за сезон садовой землянике достаточно. А поскольку ее редко выращивают в таких объемах, как картошку, найти силы и время на внесение удобрений сможет каждый.

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Подкормка для клубники: когда, чем, сколько
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