Подкормка для клубники: когда, чем, сколько
Цикл жизни садовой земляники короток: за три года куст успевает развиться из дочерней розетки до самостоятельного растения, дать урожай, размножиться и истощить свои силы. Впрочем, без нормального питания до урожая дело может и не дойти.
Разные сорта садовой земляники реагируют на отсутствие подкормок по-разному. Точнее, урожайность снижается у всех, но на некоторых это порядка 20%, что не критично, а на других (особенно ремонтантных) – до 50%, что уже печально.
В чем же нуждается клубника весь сезон и как накормить ее и самому при этом не наесться "химии"?
Чем подкормить клубнику ранней весной
Сразу стоит оговориться – ранняя весна в каждом регионе своя. В Краснодаре в марте садовая земляника готова к обработке, а в Сибири в это время до нее еще не докопаться. Поэтому приступать к уходу и подкормке кустов стоит тогда, когда среднесуточная температура стабильно положительная, земля растаяла и начала прогреваться.
В средней полосе эта пора приходится на середину апреля.
Одной подкормкой в этот момент не обойтись, нужен комплекс мер:
- Снимите с кустов старую зимнюю мульчу, уберите мусор.
- Обрежьте засохшие и замерзшие листья.
- Если земля сухая, обильно полейте междурядья.
- Внесите сезонное удобрение в почву.
- Прорыхлите почву вокруг кустов, чтобы не было корки.
- Уложите на гряду свежий слой мульчи.
Теперь о самом удобрении. Весной садовой землянике, как и большинству культур, в первую очередь необходим азот. Он содержится в таких органических удобрениях, как компост, коровяк, куриный помет, травяной чай. Но именно в эту пору раздобыть их достаточно проблематично – компостная яма после зимы еще не перекопана, сорняков для приготовления настоя нет, а настои коровяка и куриного помета готовятся не один день, т.е. за стандартный выходной вы просто не успеете их приготовить.
Конечно, можно внести в почву мочевину из расчета 15 г (1 ст.л.) на 1 кв.м, но для тех, кто не приемлет "химии", это не вариант.
Есть и еще один вариант – биоудобрения на основе гумуса или гранулированный компост. Они не обжигают корни, не пахнут, не требуют долгого разведения и легко дозируются. Клубнике весной нужно 40-60 г такого удобрения на один "квадрат" гряды.
Чем подкормить клубнику во время бутонизации и цветения
Пропускать подкормку во время бутонизации и цветения можно лишь в том случае, если весной вы внесли под перекопку комплексное органическое или минеральное удобрение. Если же в почву пошел чистый азот, самое время добавить к нему калия.
Проще всего сделать это с помощью зольного настоя. 200 г золы выдерживают в ведре воды 2-3 дня, а затем проливают междурядья из расчета ведро на 1-1,5 пог.м.
Если печки у вас нет, шашлыки вы не жарите, а значит, и золы в хозяйстве нет, можно заменить ее калийной селитрой. Чайную ложку удобрения разводят в ведре воды и выливают под каждый кустик 0,5 л раствора.
Чем подкормить клубнику во время плодоношения
Когда основное цветение осталось позади и на кустах появились завязи, подкармливать клубнику все еще можно. Заметьте, не нужно, а можно! В это время те, кто пропустил две предыдущие подкормки, но очень хочет сладких ягод, может провести внекорневую подкормку (по листу).
Для этой цели берут комплексное удобрение с микроэлементами, например, "Универсальное для плодово-ягодных", разводят из расчета 10 г на ведро воды и опрыскивают кусты до намокания листовой пластины. Помните, что внекорневые подкормки усваиваются быстрее и лучше, поэтому не увеличивайте рекомендованную дозу ни на грамм.
Чем подкормить клубнику после сбора урожая
После сбора урожая куст садовой земляники истощен и нуждается в восстановлении сил. Если вы планируете оставить его на следующий год, потребуется еще одна подкормка. Она проводится в июле и, как и первая, может состоять из органики, биоудобрений или минерального комплекса.
- Заполните ведро емкостью 10 л на 1/4 свежим жидким навозом, залейте его водой и дайте настояться 3 суток. Полученный настой разбавляйте водой в следующих пропорциях: на одну часть настоя берите 3 части воды и вносите из расчета 1 л под один куст.
- 40-60 г биоудобрения для клубники рассыпьте на 1 кв.м гряды, заделайте при рыхлении на глубину 7-10 см и хорошо полейте.
- 25 г сернокислого калия, 25 г суперфосфата и 20 г мочевины на 1 кв.м гряды, заделайте при рыхлении и обильно полейте.
Если вы обрезаете листья на клубнике, то лучше всего сделать это именно после сбора урожая, совместив с обработкой противогрибковыми препаратами и внесением удобрений.
Чем подкормить клубнику осенью
Хотя последнюю подкормку клубники принято называть осенней, проводится она в конце лета (в средней полосе – во второй половине августа). Это внесение удобрений должно дать кустам силы на подготовку к зиме и саму зимовку. Важно, чтобы в августе и сентябре клубника не получила обилия азота – он стимулирует рост молодой листвы, которая будет обречена на гибель с первыми заморозками.
В принципе, если вы внесли полноценный запас питания после сбора урожая, то в конце лета можете ограничиться зольным настоем или просто опудрить кусты золой, а затем прорыхлить.
Но если этого сделано не было, то рассыпьте между кустиками суперфосфат (30 г на 1 кв.м) и сернокислый калий (20 г на 1 кв.м) и заделайте, совместив с обильным поливом. Подойдут и комплексные удобрения с пометкой "Осень" – они содержат нужные вещества и минимум азота.
Как видите, двух-трех полноценных сбалансированных подкормок за сезон садовой землянике достаточно. А поскольку ее редко выращивают в таких объемах, как картошку, найти силы и время на внесение удобрений сможет каждый.