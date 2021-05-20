Подкормка для клубники: когда, чем, сколько

Цикл жизни садовой земляники короток: за три года куст успевает развиться из дочерней розетки до самостоятельного растения, дать урожай, размножиться и истощить свои силы. Впрочем, без нормального питания до урожая дело может и не дойти.

Разные сорта садовой земляники реагируют на отсутствие подкормок по-разному. Точнее, урожайность снижается у всех, но на некоторых это порядка 20%, что не критично, а на других (особенно ремонтантных) – до 50%, что уже печально.

В чем же нуждается клубника весь сезон и как накормить ее и самому при этом не наесться "химии"?

Чем подкормить клубнику ранней весной

Биоудобрение для клубники

Сразу стоит оговориться – ранняя весна в каждом регионе своя. В Краснодаре в марте садовая земляника готова к обработке, а в Сибири в это время до нее еще не докопаться. Поэтому приступать к уходу и подкормке кустов стоит тогда, когда среднесуточная температура стабильно положительная, земля растаяла и начала прогреваться.

В средней полосе эта пора приходится на середину апреля.

Одной подкормкой в этот момент не обойтись, нужен комплекс мер:

Снимите с кустов старую зимнюю мульчу, уберите мусор. Обрежьте засохшие и замерзшие листья. Если земля сухая, обильно полейте междурядья. Внесите сезонное удобрение в почву. Прорыхлите почву вокруг кустов, чтобы не было корки. Уложите на гряду свежий слой мульчи.

Теперь о самом удобрении. Весной садовой землянике, как и большинству культур, в первую очередь необходим азот. Он содержится в таких органических удобрениях, как компост, коровяк, куриный помет, травяной чай. Но именно в эту пору раздобыть их достаточно проблематично – компостная яма после зимы еще не перекопана, сорняков для приготовления настоя нет, а настои коровяка и куриного помета готовятся не один день, т.е. за стандартный выходной вы просто не успеете их приготовить.

Конечно, можно внести в почву мочевину из расчета 15 г (1 ст.л.) на 1 кв.м, но для тех, кто не приемлет "химии", это не вариант.

Есть и еще один вариант – биоудобрения на основе гумуса или гранулированный компост. Они не обжигают корни, не пахнут, не требуют долгого разведения и легко дозируются. Клубнике весной нужно 40-60 г такого удобрения на один "квадрат" гряды.

Чем подкормить клубнику во время бутонизации и цветения

Пропускать подкормку во время бутонизации и цветения можно лишь в том случае, если весной вы внесли под перекопку комплексное органическое или минеральное удобрение. Если же в почву пошел чистый азот, самое время добавить к нему калия.

Проще всего сделать это с помощью зольного настоя. 200 г золы выдерживают в ведре воды 2-3 дня, а затем проливают междурядья из расчета ведро на 1-1,5 пог.м.

Если печки у вас нет, шашлыки вы не жарите, а значит, и золы в хозяйстве нет, можно заменить ее калийной селитрой. Чайную ложку удобрения разводят в ведре воды и выливают под каждый кустик 0,5 л раствора.

Чем подкормить клубнику во время плодоношения

Когда основное цветение осталось позади и на кустах появились завязи, подкармливать клубнику все еще можно. Заметьте, не нужно, а можно! В это время те, кто пропустил две предыдущие подкормки, но очень хочет сладких ягод, может провести внекорневую подкормку (по листу).

Для этой цели берут комплексное удобрение с микроэлементами, например, "Универсальное для плодово-ягодных", разводят из расчета 10 г на ведро воды и опрыскивают кусты до намокания листовой пластины. Помните, что внекорневые подкормки усваиваются быстрее и лучше, поэтому не увеличивайте рекомендованную дозу ни на грамм.

Чем подкормить клубнику после сбора урожая

После сбора урожая куст садовой земляники истощен и нуждается в восстановлении сил. Если вы планируете оставить его на следующий год, потребуется еще одна подкормка. Она проводится в июле и, как и первая, может состоять из органики, биоудобрений или минерального комплекса.

Заполните ведро емкостью 10 л на 1/4 свежим жидким навозом, залейте его водой и дайте настояться 3 суток. Полученный настой разбавляйте водой в следующих пропорциях: на одну часть настоя берите 3 части воды и вносите из расчета 1 л под один куст.

40-60 г биоудобрения для клубники рассыпьте на 1 кв.м гряды, заделайте при рыхлении на глубину 7-10 см и хорошо полейте.

25 г сернокислого калия, 25 г суперфосфата и 20 г мочевины на 1 кв.м гряды, заделайте при рыхлении и обильно полейте.

Если вы обрезаете листья на клубнике, то лучше всего сделать это именно после сбора урожая, совместив с обработкой противогрибковыми препаратами и внесением удобрений.

Чем подкормить клубнику осенью

Хотя последнюю подкормку клубники принято называть осенней, проводится она в конце лета (в средней полосе – во второй половине августа). Это внесение удобрений должно дать кустам силы на подготовку к зиме и саму зимовку. Важно, чтобы в августе и сентябре клубника не получила обилия азота – он стимулирует рост молодой листвы, которая будет обречена на гибель с первыми заморозками.

В принципе, если вы внесли полноценный запас питания после сбора урожая, то в конце лета можете ограничиться зольным настоем или просто опудрить кусты золой, а затем прорыхлить.

Но если этого сделано не было, то рассыпьте между кустиками суперфосфат (30 г на 1 кв.м) и сернокислый калий (20 г на 1 кв.м) и заделайте, совместив с обильным поливом. Подойдут и комплексные удобрения с пометкой "Осень" – они содержат нужные вещества и минимум азота.

Как видите, двух-трех полноценных сбалансированных подкормок за сезон садовой землянике достаточно. А поскольку ее редко выращивают в таких объемах, как картошку, найти силы и время на внесение удобрений сможет каждый.