Как получить первый урожай редиса уже в апреле

Многие думают, что выращивание редиса – дело нехитрое: посадил, полил и жди урожая. На практике все немного сложнее. Этот корнеплод потребует чуть больше вашего внимания, особенно если вы хотите вырастить ранний урожай.

Согласитесь, после зимы так хочется побаловать организм витаминами, например, свежим салатиком с зеленью, выращенной на подоконнике, и экологически чистым редисом с собственной грядки. Нет ничего невозможного! Ведь первый урожай раннего редиса можно собрать уже в апреле.

Особенности культуры

Оптимальная температура почвы для посадки редиса ранних сортов в теплице – 10-12°C. Дружные всходы появляются при температуре 15-20°C.

Редис может выдержать временное понижение температуры до –1-2°C.

Как вырастить редис? Разбираемся в тонкостях этого вопроса по порядку.

Подготовка почвы и посев семян

Наша цель – апрельский урожай, поэтому семена высеваем в марте, а выращиваем редиску только в тепличных условиях.

О грядках нужно позаботиться с осени: внесите в почву по 40 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 кв.м. Бедной почве не помешает и органика, например, ведро компоста на 1 кв.м. После внесения удобрений перекопайте почву, выровняйте и оставьте до весны.

За несколько недель до предполагаемой даты посева уделите внимание теплице: отремонтируйте каркас, натяните пленку. Эти нехитрые действия позволят почве оттаять до момента посева, чтобы семена проросли точно в срок.

Перед посевом семян сделайте бороздки глубиной 3-4 см, хорошо пролейте их водой.

Самые подходящие ранние скороспелые сорта редиса: 18 дней, Сакса, Рубин, Заря, Ранний красный, Охотский, Розово-красный с белым кончиком.

Для ускорения всходов прорастите семена. Это совсем не сложно: на несколько часов опустите семена в теплую воду, затем положите их на марлю, накройте тонкой тканью и поставьте в теплое место. Как только заметите, что семена наклюнулись, приступайте к посеву. Напоминаем, к этому времени у вас уже должна быть готова теплица и подготовлена грядка.

Заделывайте семена в почву на глубину 1 см на расстоянии 5 см друг от друга. Так каждое растение получит необходимое количество света. Семена вносите поштучно. Засыпьте их землей, хорошенько утрамбуйте – это ускорит прорастание.

Если погода довольно холодная, можно дополнительно укрыть грядки любым нетканым материалом, например, спанбондом или лутрасилом. Ждите появления первых всходов спустя 4-6 дней. При необходимости проведите прореживание: расстояние между растениями должно быть 3-5 см.

Как поливать редис

Редис любит влагу. До появления всходов поливайте его часто, но не очень обильно (лучше всего опрыскивать посевы из пульверизатора). С появлением всходов поливайте растения сильней, но реже (раз в несколько дней). После полива обязательно рыхлите почву и проветривайте теплицу, чтобы высокая влажность не загубила ваш ранний редис.

Помните: недостаток влаги чреват ранним стрелкованием редиса. В итоге он станет жестким и невкусным. А вот избыток влаги может привести к растрескиванию корнеплодов.

Чем подкармливать редис

После прореживания всходов подкормите редис азотным удобрением, например, мочевиной (2 ст.л. на 10 л воды). На начальном этапе роста азот растениям нужен обязательно. Если этого элемента не будет хватать, то у редиса будет очень плохо образовываться ботва, да и листья быстро пожелтеют.

В начале формирования корнеплодов подкормите растения таким раствором: 30 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 10 л воды.

Уборка и хранение редиса

Убирайте урожай корнеплодов выборочно: первыми покинуть грядку должны созревшие головки редиса диаметром 2,5 см. Аккуратно отодвиньте почву вокруг корнеплодов и выдерните созревшие экземпляры за ботву. Мелкий редис оставьте на дозревание, снова присыпав его землей.

Корнеплоды промойте, обсушите на бумаге или полотенце и сложите в полиэтиленовые пакеты, не завязывая их. Храните редис в холодильнике в отделении для овощей.

После сбора урожая редиса освободившееся пространство теплицы можно занять основными культурами (томаты, огурцы, баклажаны, перец), а междурядья уплотнить промежуточными культурами (кресс-салат, салат и редис, который, кстати, можно выращивать на протяжении всего сезона).

Итак, все ваши усилия оправдались – первый апрельский урожай собран. Теперь вы можете активно налегать на весенние салаты из редиса и свежей зелени. Но помните о чувстве меры: редисом не рекомендуется злоупотреблять при болезнях органов пищеварения и щитовидной железы.