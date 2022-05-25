Как спасти огурцы от гнилей холодным и сырым летом

Гнили – одна из самых распространенных причин гибели огуречных кустов. Особенно от этой напасти страдают тепличные и парниковые посадки, но в дождливую погоду могут загнить даже стойкие грунтовые экземпляры.

Кроме угрозы повреждения вредителями, рассада огурцов и плодоносящие кусты часто подвергаются заражению грибковыми, бактериальными и вирусными болезнями. Обычно причиной бывает нарушение агротехники (загущение посадок, редкое проветривание), вносят свою лепту и неблагоприятные погодные условия – холодным и дождливым летом дачникам приходится вести нешуточную битву за урожай.

Гнили огурцов – белая, серая, корневая – одна из самых насущных проблем. Чаще всего от гнилей, вызванных грибками, страдают огурцы, выращиваемые в тепличных условиях. В закрытом пространстве затруднено движение воздуха, при этом значения температуры нередко превышают норму, что и приводит к появлению болезней.

Огурцы, растущие на открытых грядках, подвержены заражению гнилью в меньшей степени. Но и там есть неблагоприятные факторы, повышающие риск грибковых инфекций, – это резкие перепады температур и переувлажнение почвы в дождливую погоду.

Итак, какие главные "грибковые опасности" угрожают вашим огурцам?

Белая гниль

Белая гниль способна поражать корневую систему огурцов, а также стебли, листья, черешки и плоды. Возбудитель этой болезни – грибок склеротиния, который обитает в почве и остатках растений, а переносится с больных частей на здоровые ветром, с водой во время полива или через зараженный грунт. Токсичные вещества, которые гриб выделяет в процессе жизнедеятельности, разрушают ткани растений, что может привести к гибели посадок.

Основной симптом заражения белой гнилью – появление на побегах и завязях светлого налета, похожего на вату или хлопья. Пораженные участки становятся мягкими, на них появляется слизь, листья теряют тургор, а плоды заболевшего растения к употреблению уже непригодны.

Причиной заражения огуречных кустов белой гнилью может быть один или несколько факторов:

загущение посадок как в теплице, так и в открытом грунте;

высокая влажность при низкой температуре;

полив холодной водой (ниже 20-22°C);

неправильная обрезка и формировка кустов;

использование зараженных инструментов при обработке.

Мицелий грибка распространяется очень быстро – если вовремя не принять меры, можно потерять всю огуречную плантацию.

Корневая гниль

Распознать корневую гниль непросто – растения с первыми признаками болезни выглядят так, как будто их просто забыли вовремя полить. Увидев увядшие листья, поникшие безжизненные плети, неопытный дачник первым делом хватается за лейку и спешит "напоить" растения, чем еще больше усугубляет ситуацию.

Чаще всего этот грибок поражает огурцы в теплицах и парниках, хотя может развиться и на кустиках в открытом грунте, особенно в холодную и сырую погоду. В теплицах риск болезни повышается при посадке огурцов в теплые грядки, заполненные свежим навозом или недозревшим компостом. Пострадать от корневой гнили может даже рассада, если спорами грибка были заражены семена или грунт.

Чтобы поставить верный диагноз, нужно внимательно осмотреть плети растения у самой почвы, слегка раскопав ее для более полной картины. Если увидите на нижней части стебля бурые пятна, потемнение или размочаливание шейки и корней, то можете быть уверены – это корневая гниль.

Повреждение нижней части иногда даже приводит к полному отделению растения от корневой системы.

Заражение огурцов корневой гнилью, как правило, провоцируют те же причины, которые приводят к возникновению большинства грибковых болезней:

слишком низкая или высокая температура (оптимальный диапазон для здоровья и хорошего развития огуречных кустов – 16-27°C);

уплотненная посадка и полив холодной водой;

посев огурцов в непрогретую почву (ниже 14°C), а также слишком плотный грунт, затрудняющий доступ кислорода к корням;

внесение зараженного или недозревшего компоста перед посадкой;

длительное переувлажнение почвы и чрезмерное увлечение азотными подкормками;

несоблюдение севооборота (при длительном выращивании тыквенных культур на одном месте происходит накопление патогенов в почве).

Лечение важно начать при обнаружении первых признаков болезни, в противном случае огурцы замедлят рост, сбросят цветки и завязи, листья увянут и засохнут, а вместо урожая вы получите единичные деформированные плоды сомнительного вкуса.

Серая гниль

Повышенная влажность и низкая (15-16°C) температура создают самый подходящий "фон" для развития еще одного неприятного недуга огурцов – серой гнили. Источником заражения обычно является плохо продезинфицированная почва, прошлогодние остатки растений, необработанные конструкции теплицы.

Грибок проникает в ткани растений через повреждения на стеблях и черешках при неаккуратном сборе плодов, а цветки поражает через пестик.

Симптомы болезни легко различимы:

на плодах и побегах появляется пушистый серый налет;

листья покрываются бурыми или темно-серыми пятнами неправильной формы, а затем засыхают;

зараженные междоузлия быстро загнивают, части растений, расположенные выше, погибают от недостатка питания.

Причины и методы профилактики серой гнили огурцов и других культур примерно одинаковы. Избежать заражения поможет выбор устойчивых к заболеванию сортов и соблюдение правил агротехники (разреженная посадка, регулярный умеренный полив, поддержание комфортной температуры, своевременное удаление сорняков). О лечении сейчас расскажем.

Лечение и профилактика гнилей огурцов

Лечение растений, пораженных любым видом гнили, нужно начинать с удаления поврежденных частей – плодов, стеблей, листьев – и обработки срезов фунгицидными препаратами. Стараясь снизить пестицидную нагрузку хотя бы на начальном этапе, дачники используют народные средства лечения: древесную золу, мел, табачную пыль.

Срезанные части зараженных огуречных плетей следует вынести за пределы теплицы и сжечь, а использованный инструмент вымыть мыльным раствором и продезинфицировать.

Следующий обязательный этап – корректировка ухода и микроклимата в теплице, которая предполагает такие действия:

сократить частоту поливов до 2-х в неделю;

поливать только теплой водой – на 2-3°C выше температуры воздуха;

обеспечить дополнительное проветривание теплицы или парника в теплое время (дважды в день открывать проемы с противоположных сторон);

постараться выровнять температуру в теплице до комфортных значений – 25-26°C.

После того, как исправлены все ошибки ухода, заболевшие растения необходимо обработать фунгицидом – начать желательно с препаратов биологического происхождения, т.к. при равной эффективности они намного безопаснее, чем химические аналоги.

Биофунгицид Фитоблок от компании GREEN BELT помогает вылечить заболевшие растения и предотвратить появление корневых и прикорневых гнилей огурцов, а также пероноспороза и угловатой пятнистости листьев.

Действие биофунгицида основано на работе бактерий Bacillus subtilis, вырабатывающих антибиотические вещества. Препарат хорош тем, что может применяться для лечения или профилактики грибковых и бактериальных болезней, показывая высокую эффективность и низкую токсичность. Главный его плюс – короткий период ожидания: собирать урожай можно уже через один день после опрыскивания растений. Эта особенность выгодно отличает Фитоблок от большинства промышленных фунгицидов и позволяет использовать его в органическом земледелии.

Фитоблок GREEN BELT можно применять в несколько этапов, что обеспечивает защиту огурцов от болезней в течение всего периода вегетации:

предпосевная обработка семян: приготовить 2%-ный раствор препарата (2 мл на 100 мл воды) и замочить в нем семена на 1-2 часа. Норма расхода – 100 мл жидкости на 100 г семян;

добавление в почву перед посевом семян в рассадные контейнеры или открытый грунт (пропорция смешивания – 3-5 мл на 400 мл воды);

двукратное опрыскивание огуречных кустов по листьям в течение периода вегетации с интервалом 20-30 дней (рекомендованная дозировка – 3-5 мл препарата на 800 мл воды).

Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением и используют в течение 2-3 часов после смешивания, чтобы получить максимальную эффективность. Указанную в инструкции дозу препарата растворяют в небольшом количестве воды, тщательно перемешивают и доводят объем до 10 л.

Опрыскивать растения рекомендуется до полного смачивания поверхности листьев, при этом обязательно следить за тем, чтобы рабочая жидкость попала и на нижнюю часть листовой пластины.

Предотвратить любую болезнь всегда легче, чем вылечить. Это правило работает не только для людей, но и для "зеленых питомцев" всех видов и сортов. Соблюдайте правила агротехники, не пропускайте профилактических обработок и наслаждайтесь заслуженным богатым урожаем!